Letiště Praha: Dvě třetiny Čechů chtějí vycestovat do zahraničí. Jejich zájem o cestování nadále roste

Ještě více se zvyšuje ochota dotazovaných Čechů cestovat do zahraničí, pokud by neexistovala žádná systémová nebo osobní omezení. V takovém případě by okamžitě nebo maximálně do dvou měsíců vycestovalo 85 procent dotazovaných. Loni v červenci to byly přes tři čtvrtiny dotazovaných. Zvýšil se také zájem o letecké cestování. Tuto možnost dopravy by v současné situaci zvolilo celkem 63 procent cestujících. V červenci loňského roku to bylo 41 procent.

„Letiště Praha se v posledních týdnech intenzivně zaměřuje na obnovu leteckých spojení a návrat leteckých dopravců do Prahy. Během června nabídneme spojení do více než sedmdesáti destinací. Létat se bude do Chorvatska, Řecka, ale také třeba do Turecka, Egypta, Dubaje nebo na Maltu. Sledujeme proto všechny trendy, posilujeme opatření tak, aby bylo létání bezpečné. Průzkum nám potvrdil, že jdeme správnou cestou a jeho výsledky jsou pro nás výbornou a milou zprávou. Jsme rádi, že oproti loňskému šetření je chuť cestovat ještě mnohem vyšší,“ říká Jakub Puchalský, člen představenstva Letiště Praha.

Češi v průzkumu potvrdili, že cestování jim chybí nejvíce a zážitky z cestování tak vyhrály na plné čáře. Na druhém místě a s velkým odstupem se umístily návštěvy restaurací, barů a kaváren, ty postrádala polovina dotázaných. Kulturní akce chyběly 45 procentům respondentů. Až 42 procent lidí postrádalo setkávání s rodinou a přáteli, po sportu se stýskalo zhruba každému třetímu.

Průzkum také ukázal, že až 68 procent dotázaných plánuje s rozvolněním nejvíce utrácet právě za cestování. To je v případě budoucích investic Čechů na prvním místě ze všech volnočasových aktivit. Za zahraniční dovolené také chtějí Češi letos utratit vyšší částky a také je plánují delší.

Počet cestujících, kteří nechtějí aktuálně vůbec letecky cestovat i se zavedenými opatřeními, je pouze 18 procent a to je o více než polovinu méně než loni. Obava z nákazy při cestování do zahraničí se oproti létu 2020 tedy znatelně snížila. „Cestující vnímají letiště jako bezpečné. Tři čtvrtiny dotázaných by považovaly protiepidemiologická opatření za dostatečná i při nedodržování dvoumetrových rozestupů,“ cituje výsledky průzkumu manažer Customer Experience Letiště Praha Daniel Otta.

Letiště Praha připravilo zároveň pro české cestující speciální webovou stránku www.zazitkyuzcekaji.cz, kde najdou přehled všech aktuálně dostupných destinací z Prahy, důležitá pravidla pro cestování, informace o odbavení, službách i ochranných opatřeních na letišti i na palubě, ale i zajímavé cestovatelské průvodce. Kompletní letové řády a prodej letenek najdou cestující vždy na webových stránkách jednotlivých dopravců.

Pro všechny cestující letiště připravilo Cestovatelský checklist, díky kterému se na svůj odlet v nadcházející letní sezóně mohou připravit. Obsahuje všechny důležité kroky pro létání v této době, na které by cestující neměli zapomenout. Díky tomu se tak vyhnou případným komplikacím při cestování. Tento checklist si můžete stáhnout zde.