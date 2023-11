Letiště Praha: Exotika, oblíbená evropská města i přímým letem na lyže

reklama

Valencie, Keflavík, Bilbao nebo třeba Káhira. Nové destinace, díky kterým se zimní provoz na Letišti Václava Havla Praha zvýší téměř o čtvrtinu oproti loňské zimě. Cestující si budou moci vybrat ze 111 přímých spojení. Chybět nebudou ani přímé dálkové charterové linky do exotických destinací jako je Srí Lanka, Vietnam nebo Kuba. Přímá letecká spojení bude v zimním letovém řádu operovat 46 leteckých společností. Poprvé v historii budou vypravovány lyžařské chartery na zimní dovolené do tureckého střediska Kayseri.

Podle výkonného ředitele Rozvoje leteckého obchodu Jiřího Vyskoče je zimní letový řád v souladu se strategií obnovy a navyšování frekvencí. „Díky tomu jsme do poloviny října odbavili už přes 11 milionů cestujících a věříme, že nová spojení přinesou další růst. Předpokládáme, že do roku 2026 se nám podaří návrat na předcovidová čísla. I díky navýšení na zimní sezonu bychom v příštím roce měli odbavit více než 15 milionů cestujících. Důležitý bude i vývoj konfliktu na Ukrajině. Letišti Praha v současné době chybí 14 destinací z Ruska a Ukrajiny a tím i 10 procent cestujících.

Kromě toho budou v zimní sezoně v nabídce také zcela nová spojení. Například do Bilbaa bude možné letět s dopravcem Vueling dvakrát týdně, stejně tak do Káhiry (Smartwings) a Jerevanu (ČSA). V nabídce z léta zůstávají přímé dálkové spoje do Soulu s Korean Air třikrát týdně a také do Tchaj-peje s China Airlines dvakrát za týden. V porovnání s letním letovým řádem dojde také k navýšení frekvencí spojení u stávajících linek. Týká se to například Říma, kde přibude 16 letů týdně. Čtrnáct letů týdně navíc pak nabídnou dopravci do Amsterdamu, do Paříže je naplánováno 12 nových letů týdně.

Nová spojení oproti loňskému zimnímu letovému řádu:

AGÁDÍR (Eurowings)

BILBAO (Vueling)

BOLOŇA (Ryanair)

EAST MIDLANDS (Ryanair a Jet2.com)

JEREVAN (České aerolinie)

KÁHIRA (Smartwings)

KEFLAVÍK (Icelandair)

SOUL (Korean Air)

SEVILLA (Ryanair)

TCHAJ-PEJ (China Airlines)

TIRANA (Ryanair a Wizz Air)

VALENCIA (Smartwings)

KAYSERI (Smartwings pro CK Čedok)

Nová charterová spojení do exotických dovolenkových destinací:

LOT Polish Airlines pro CK Čedok – COLOMBO

World2fly pro DER Touristik CZ – PHU QUOC

World2fly DER Touristik CZ – SANTA CLARA

Vybraná navýšení počtu týdenních spojení:

ŘÍM/FCO až o 16 letů týdně

AMSTERDAM až o 14 letů týdně

PAŘÍŽ/CDG až o 12 letů týdně

LONDÝN/GATWICK až o 8 letů týdně

MADRID až o 8 letů týdně

LONDÝN/LUTON až o 8 letů týdně

FRANKFURT až o 8 letů týdně

