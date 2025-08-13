DPP: Provoz metra na lince B omezí vícepráce ve stanici Českomoravská

Jak již dříve Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) informoval, kvůli nezbytné realizaci víceprací na probíhající revitalizaci stanice Českomoravská bude o tomto a budoucím víkendu, tj. ve dnech 16 až 17. srpna a 23. až 24. srpna 2025 obousměrně přerušen provoz metra na lince B v úseku Florenc – Vysočanská. DPP ve vyloučeném úseku zavede náhradní tramvajovou dopravu XB. Jako alternativní dopravu lze využívat i spoje tramvajové linky č. 12 a pro úsek Florenc – Palmovka také linek č. 3 a 8.
Naopak se DPP podařilo urychlit opravu tramvajové tratě v oblasti Bílé Hory o dva týdny, proto bude od této soboty 16. srpna 2025 od ranního výjezdu obnoven pravidelný provozu tramvají v úseku Vypich – Bílá Hora. Vzhledem k tomu, že stavební práce TSK na vozovkách v Karlovarské ulici pokračují, dopravní opatření pro autobusové linky zůstávají nadále v platnosti do konce srpna.
Z důvodu provedení nezbytných stavebních prací v prostoru kolejiště souvisejících s revitalizací stanice Českomoravská bude od soboty 16. srpna od zahájení provozu do neděle 17. srpna 2025 do ukončení provozu a od soboty 23. srpna od zahájení provozu do neděle 24. srpna 2025 do ukončení provozu obousměrně přerušen provoz metra na lince B v úseku Florenc – Vysočanská.
Provoz metra na lince B bude v průběhu výluky zachován v úseku Zličín – Florenc ve standardním prázdninovém provozu. Vzhledem k tomu, že ve stanici Vysočanská nejsou obratové koleje, v úseku Černý Most – Vysočanská bude metro jezdit v pásmovém provozu vždy pouze po jedné koleji, přičemž ve stanici Hloubětín si cestující přestoupí mezi vlaky na první a druhé koleji, které budou na sebe navazovat.
Náhradní tramvajová doprava
V denním provozu bude zavedena náhradní tramvajová doprava XB v trase FLORENC – Křižíkova – Invalidovna – Palmovka – Balabenka – Divadlo Gong – Nádraží Vysočany – VYSOČANSKÁ. Jako náhradní tramvajovou dopravu lze využít i spoje pravidelné linky č. 12.
Jako alternativní náhradní dopravu mezi stanicemi Florenc a Palmovka lze využít pravidelné tramvajové linky č. 3 a 8. Alternativní náhradní dopravu zajišťuje také mimořádná vlaková linka S2X zavedená od 6:00 do 22:00 v trase Masarykovo nádraží – Nádraží Vysočany – Rajská zahrada – Horní Počernice. Společně s pravidelnými linky S2/S22, které odjíždějí z Hlavního nádraží, je souhrnný interval mezi centrem města a Horními Počernicemi 15 min.
Změny tras tramvajových linek:
- Linka č. 8 NÁDRAŽÍ PODBABA … Starý Hloubětín – Hloubětín – LEHOVEC
- Linka č. 31 SPOJOVACÍ … PALMOVKA
