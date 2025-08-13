SPD: Hájíme práva zaměstnanců proti asociální Fialově vládě

Vážení přátelé,
obžaloba Tomia Okamury a SPD za protiimigrační plakát je vládní snahou zamezit SPD účasti ve volbách a potlačit svobodu slova. Ministryně spravedlnosti Decroix (ODS) v objasňování bitcoinové kauzy zcela selhala. Žádáme její rezignaci a svolání mimořádné schůze Sněmovny. Vítáme plánované setkání amerického prezidenta Trumpa s ruským prezidentem Putinem, jehož cílem je ukončit válku na Ukrajině. Nelegální imigrace do Evropy rapidně narůstá. Prosazujeme nulovou toleranci nelegální imigrace, ochranu hranic a nerespektování Migračního paktu EU. SPD podporuje zachování daňového osvobození zaměstnaneckých benefitů. Hájíme práva zaměstnanců proti asociální Fialově vládě.
1. Obžaloba Tomia Okamury a SPD za protiimigrační plakát je vládní snahou zamezit SPD účasti ve volbách a potlačit svobodu slova
Státní zástupce David Jachnický minulý týden podal obžalobu na předsedu hnutí SPD a poslance Tomia Okamuru a na politické hnutí SPD kvůli plakátu proti Migračnímu paktu EU. Jedná se o vládní snahu umlčet vlastenecké opoziční politické hnutí a jeho předsedu a zároveň o kriminalizaci politické opozice na vládní objednávku před klíčovými říjnovými volbami do Poslanecké sněmovny.
V širším měřítku jde o pokus omezit svobodu slova, politickou soutěž a demokracii v této zemi a zastrašit všechny občany s kritickými názory na reálnou politiku vlády Petra Fialy a stávajícího vedení EU. To v hnutí SPD naprosto odmítáme a pevně stojíme za naším předsedou!
2. Ministryně spravedlnosti Decroix (ODS) v objasňování bitcoinové kauzy zcela selhala. Žádáme její rezignaci a svolání mimořádné schůze Sněmovny.
Zpráva ministerstvem jmenovaného koordinátora vyšetřování bitcoinové aféry Davida Uhlíře nakonec zpracována nebude. Za dosud nevyjasněných okolností totiž předčasně ukončil spolupráci s ministerstvem spravedlnosti a obdržel za to odměnu ve výši 160 tisíc korun. Servery Seznam Zprávy a iDnes.cz přinesly informace, že skončil proto, že chtěl do své závěrečné zprávy napsat, že přijetí bitcoinů státem od odsouzeného podvodníka a obchodníka s drogami je od počátku neplatné a že dar neměl být přijat a taktéž v ní chtěl zmínit roli ministra financí Stanjury (ODS).
Rovněž externí auditorská firma Grant Thornton, najatá ministerstvem spravedlnosti, ve své zprávě dospěla k závěru, že ministerstvo spravedlnosti nemělo přijímat miliardový bitcoinový dar, protože vědělo o okolnostech, které naznačovaly existenci významného rizika, že dar může pocházet z výnosů z trestné činnosti.
Ministryně spravedlnosti Eva Decroix celou záležitost směrem k veřejnosti komunikuje velmi nevěrohodně, často popírá sama sebe a protiřečí si. Ve svém jediném úkolu v roli ministryně, tedy v objasnění bitcoinové kauzy, zcela selhala a měla by ve vládní funkci okamžitě skončit. Stejně tak jako ministr financí Stanjura a premiér Fiala, kteří byli do této aféry zapojeni a věděli o ní.
Stát nesmí přijímat finanční dary od odsouzených zločinců a pokoušet se legalizovat výnosy z trestné činnosti. Proto i nadále požadujeme svolání mimořádné schůze Sněmovny, abychom mohli tuto kauzu prodiskutovat i před veřejností s vyvozením konkrétní odpovědnosti.
3. Vítáme plánované setkání amerického prezidenta Trumpa s ruským prezidentem Putinem, jehož cílem je ukončit válku na Ukrajině
Hnutí SPD vítá oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa, který inicioval a zorganizoval historické setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, které má proběhnout 15. srpna 2025 na Aljašce. Toto setkání má za cíl ukončení krvavého konfliktu mezi Ruskou federací a Ukrajinou. Prezident Donald Trump tímto činem ukazuje, že má odvahu hledat způsoby jednání o míru na Ukrajině.
Zatímco Evropská unie a vláda Petra Fialy se po celé roky omezovaly na podporu války a zkorumpovaného ukrajinského režimu vedeného prezidentem Volodymyrem Zelenským ve formě zbrojení či dodávek munice a přijímání ukrajinských imigrantů a odmítaly přímý dialog s Ruskem, prezident Trump hledá a prosazuje cestu, která může válku na Ukrajině skutečně ukončit. Tento přístup odpovídá i přání bezmála 70 % Ukrajinců, kteří si přejí co nejrychlejší ukončení bojů, a to i za cenu ztráty části území, jak ukazuje nejnovější průzkum amerického Gallupova ústavu.
4. Nelegální imigrace do Evropy rapidně narůstá. Prosazujeme ochranu hranic a nerespektování Migračního paktu EU.
Rapidně roste počet nelegálních imigrantů do Evropy. Jen do Řecka přišlo za prvních sedm měsíců letošního roku čtyřikrát více nelegálních imigrantů než za celý loňský rok. Obdobné problémy má Itálie. Řecký ministr pro migrační záležitosti Thanos Plevris hovoří o riziku „migrační invaze", pokud Evropská unie nezavede přísná protiimigrační opatření, protože všechna dosavadní opatření jsou neúčinná. Jako zcela iluzorní se jeví řešení tohoto problému ve spolupráci se severoafrickými státy. Když o tom chtěl nedávno jednat komisař EU pro migraci v Libyi, byl prohlášen za nežádoucí osobu a vykázán ze země.
V SPD dlouhodobě říkáme, že jediným fungujícím nástrojem boje proti ilegální imigraci do Evropy je její nulová tolerance, ochrana vnější hranice tzv. schengenského prostoru a trvalá ochrana našich vnitrostátních hranic. Naopak za naprosto škodlivé řešení a za zásadní riziko pro ČR považujeme nedávno schválený Migrační pakt EU, s kterým souhlasí i Fialova vláda s ministrem vnitra Rakušanem (STAN).
V SPD říkáme jasně, že pokud budeme součástí příští české vlády, naší prioritou bude, abychom toto škodlivé nařízení EU jako stát nerespektovali. Nechceme v ČR žádné nelegální africké a islámské imigranty.
5. SPD podporuje zachování daňového osvobození zaměstnaneckých benefitů. Hájíme práva zaměstnanců proti asociální Fialově vládě.
Poslanci hnutí SPD podpoří na zářijové schůzi Sněmovny zachování daňového osvobození zaměstnaneckých benefitů typu vstupenek na sportovní či kulturní akce anebo příspěvků na rekreaci a zdravotní péči. Zrušení daňového osvobození zaměstnaneckých benefitů prosadili na jaře ve Sněmovně na návrh ODS poslanci Fialovy vládní koalice v rámci novely zákona o daních z příjmů.
Nyní se tento návrh zákona vrací ze Senátu zpět do Sněmovny i s variantou zachování daňového osvobození zaměstnaneckých benefitů, což v SPD vítáme. Zrušení daňového osvobození zaměstnaneckých benefitů by totiž v drtivé většině případů vedlo k jejich zrušení, což by jednoznačně v ČR poškodilo statisíce zaměstnanců, jejichž práva a zájmy hnutí SPD dlouhodobě hájí.
