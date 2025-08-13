Umělkyně Kocábová - odbojářka proti Trumpovi. Čerpá informace jen od odpůrců

Která opoziční tvář zatím dělá nejlepší kampaň?
Anketa
V pořadu publicistky Nory Fridrichové zhodnotila, že měla týden pocit, který by se dal přirovnat jen k dění, jako by v její blízkosti začala válka, a proto si začala zjišťovat informace a přišla na to, že prý toho spoustu neví. „Nechtěla jsem kázat lidem, ale učit se s nimi,“ vysvětlila, že právě pak počala na sociálních sítích referovat o tom, co se dozvěděla nového.
Zhrozit ji měla již samotná inaugurace amerického prezidenta Donalda Trumpa a to, že na ni přišly významné osobnosti z IT byznysu. Dočetla se prý, že Silicon Valley včetně vynálezce Elona Muska ovládá jakýsi kult pod vedením bloggera a vývojáře Curtise Yarvina. „Je to o tom, že se Amerika musí roztříštit do několika městských států, které budou vlastnit tihleti týpci a bude to celé vést jeden diktátor, který bude z nepodstatných lidí dělat biomasu,“ líčila Fridrichové.
V Bílém domě má podle ní zastoupení i mnoho stoupenců Projektu 2025, hlásícího se ke konzervatismu, víře, návratu rodiny coby základního stavebního kamene USA, deregulaci či například k ochraně hranic a svobod. Sama Kocábová jej představuje jakožto „projekt vlastně fašistů“ a jmenovala příkladem rušení federálních agentur či snahu o konec povinné diverzity a inkluze.
Líčila, že dříve sledovala mainstreamové informační zdroje jako NBC, CNN a ABC, ale teď si už myslí, že to „není spolehlivý zdroj“, jelikož prý některé informace, o něž se zajímá, nepíší. „Pak jsem začala pátrat, proč to tak je, a to ještě nemám dopátráno,“ dodává, že zatím neví, proč tomu tak prý je. Nyní již prý čerpá informace přímo ze stránek odpůrců Donalda Trumpa, proti kterému má být v jakémsi „odboji“.
Média, která mají blíže k republikánům, jako Fox News, potom podle ní „lžou“. „To je goebbelsovská televize!“ míní a posléze během rozhovoru opakovaně hovořila o tom, že se má v USA šířit „fašimus“.
autor: Radek Kotas