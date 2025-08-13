ČEZ: Letní univerzita otevřela studentům dveře pro práci v jaderné energetice

13.08.2025 20:45 | Tisková zpráva

Třiatřicet studentů technických vysokých škol a univerzit se letos zúčastnilo Letní univerzity, pořádané Skupinou ČEZ.

ČEZ: Letní univerzita otevřela studentům dveře pro práci v jaderné energetice
Foto: ČEZ
Popisek: Logo ČEZ

Během dvou týdnů absolvovali v Jaderné elektrárně Temelín tři desítky odborných přednášek a navštívili řadu běžně nepřístupných prostor. I když studenti mají před sebou ještě minimálně rok studia, už teď mají velkou šanci najít uplatnění v jaderné energetice. ČEZ totiž zesiluje náborové aktivity a vedle operátorů se soustředí na strojníky, elektrikáře nebo materiálové inženýry.

Během dvou týdnů vysokoškoláci navštívili kontrolované pásmo, strojovnu, havarijní řídicí středisko nebo Laboratoř radiační kontroly okolí. Teoretické informace se dozvěděli přímo od odborníků v rámci tří desítek přednášek. Řada z nich už dokonce dostala nabídku budoucí práce. Za rok by do přípravy na operátoru turbíny měla nastoupit Sarah Markvartová, jedna ze sedmi studentek letošního ročníku Letní univerzity.

Anketa

Která opoziční tvář zatím dělá nejlepší kampaň?

8%
1%
6%
17%
54%
7%
0%
1%
5%
1%
hlasovalo: 5476 lidí

„Energetika mě zajímá a v budoucnu bych tady chtěla pracovat. Letní univerzita tak pro mě byla jasná cesta, jak se s elektrárnou seznámit. Hodně mě zaujala chladicí věž, na jejíž stavbu bylo použito 63 tisíc tun materiálu. Ráda bych nastoupila na operátora sekundárního okruhu, už jsem splnila i potřebné psychotesty,“ uvedla studentka, 5. ročníku ČVUT. O uplatnění v jaderné energetice uvažuje i Jonáš Venc z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. „Je to tady skvělé. Nejvíc mě zaujal simulátor blokové dozorny, kde jsme viděli, jak se elektrárna ovládá. A právě nabídku na operátora jsem dostal, tak o tom hodně uvažuji.“

Úspěšní absolventi Letní univerzity mají podle energetiků velmi dobrou perspektivu najít v ČEZ dalšího uplatnění. „Nejsou to jen operátorky, operátoři nebo jaderní inženýři. Průběžně hledáme nové lidi pro řadu technických profesí v oblasti elektro, strojní nebo materiálových analýz. Generační obměna, kterou teď Temelín prochází, i příprava nových jaderných zdrojů, ať už velkých bloků nebo malých modulárních reaktorů, přinášejí pro mladé lidi skvělé příležitosti,“ uvedl Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika.

I s ohledem na rozvojové projekty ČEZ v posledním době zesiluje svoje náborové aktivity. Energetici se soustředí se i na technické profese jako například svářeči, elektrikáři, strojníci, materiáloví inženýři, projektoví manažeři nebo technologové.

Více informací o volných pozicích a vzdělávacích aktivitách je možné nalézt na speciálním webu ZDE.

Od začátku roku elektrárna Temelín vyrobila 9,9 terawatthodin elektřiny. Společně s Dukovany jde o zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvacet miliónů tun CO2.

Psali jsme:

ČEZ: Elektrárna Obříství se umí při povodních ponořit pod hladinu Labe
Nadace ČEZ: Mohelničtí fotbalisté mají nové hřiště, využívat ho bude celé město
ČEZ v I. pololetí vydělal 16,5 mld. Kč
Nadace ČEZ: Pódium pro společenské a kulturní akce s pomocí aplikace EPP-Pomáhej pohybem

Zdroje:

https://www.kdejinde.cz

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

ČEZ , energetika , studium , , vzdělávání , zaměstnanost , TZ

autor: Tisková zpráva

Ženíšek: Posuzování etiky jsem u umělé inteligence vynechal

Zajímá mě proč jste ji vynechal? Etika je přeci také důležitá. A druhá věc, jak je opatřeno, že o nás umělá inteligence nebude shromažďovat i osobní data, které pak může někdo zneužít? Děkuji za odpověď. Klára

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Dopřej si proteinovou dobrotu – testuj sušenku, co chutná jako cheat day!

Dopřej si proteinovou dobrotu – testuj sušenku, co chutná jako cheat day!

Zasloužená dávka bílkovin? Otestuj PureGold Whey Protein s příchutí belgické čokolády

Zasloužená dávka bílkovin? Otestuj PureGold Whey Protein s příchutí belgické čokolády

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

ČEZ: Letní univerzita otevřela studentům dveře pro práci v jaderné energetice

20:45 ČEZ: Letní univerzita otevřela studentům dveře pro práci v jaderné energetice

Třiatřicet studentů technických vysokých škol a univerzit se letos zúčastnilo Letní univerzity, pořá…