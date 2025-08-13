ČEZ: Letní univerzita otevřela studentům dveře pro práci v jaderné energetice

Během dvou týdnů absolvovali v Jaderné elektrárně Temelín tři desítky odborných přednášek a navštívili řadu běžně nepřístupných prostor. I když studenti mají před sebou ještě minimálně rok studia, už teď mají velkou šanci najít uplatnění v jaderné energetice. ČEZ totiž zesiluje náborové aktivity a vedle operátorů se soustředí na strojníky, elektrikáře nebo materiálové inženýry.
Během dvou týdnů vysokoškoláci navštívili kontrolované pásmo, strojovnu, havarijní řídicí středisko nebo Laboratoř radiační kontroly okolí. Teoretické informace se dozvěděli přímo od odborníků v rámci tří desítek přednášek. Řada z nich už dokonce dostala nabídku budoucí práce. Za rok by do přípravy na operátoru turbíny měla nastoupit Sarah Markvartová, jedna ze sedmi studentek letošního ročníku Letní univerzity.
„Energetika mě zajímá a v budoucnu bych tady chtěla pracovat. Letní univerzita tak pro mě byla jasná cesta, jak se s elektrárnou seznámit. Hodně mě zaujala chladicí věž, na jejíž stavbu bylo použito 63 tisíc tun materiálu. Ráda bych nastoupila na operátora sekundárního okruhu, už jsem splnila i potřebné psychotesty,“ uvedla studentka, 5. ročníku ČVUT. O uplatnění v jaderné energetice uvažuje i Jonáš Venc z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. „Je to tady skvělé. Nejvíc mě zaujal simulátor blokové dozorny, kde jsme viděli, jak se elektrárna ovládá. A právě nabídku na operátora jsem dostal, tak o tom hodně uvažuji.“
Úspěšní absolventi Letní univerzity mají podle energetiků velmi dobrou perspektivu najít v ČEZ dalšího uplatnění. „Nejsou to jen operátorky, operátoři nebo jaderní inženýři. Průběžně hledáme nové lidi pro řadu technických profesí v oblasti elektro, strojní nebo materiálových analýz. Generační obměna, kterou teď Temelín prochází, i příprava nových jaderných zdrojů, ať už velkých bloků nebo malých modulárních reaktorů, přinášejí pro mladé lidi skvělé příležitosti,“ uvedl Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika.
I s ohledem na rozvojové projekty ČEZ v posledním době zesiluje svoje náborové aktivity. Energetici se soustředí se i na technické profese jako například svářeči, elektrikáři, strojníci, materiáloví inženýři, projektoví manažeři nebo technologové.
Od začátku roku elektrárna Temelín vyrobila 9,9 terawatthodin elektřiny. Společně s Dukovany jde o zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvacet miliónů tun CO2.
autor: Tisková zpráva