NP Šumava: Analýza DNA nalezeného vzorku trusu potvrdila únik samice vlka

Trus pracovníci Správy odebrali z místa, kde byl pozorován vlk 1 a 3. srpna dvěma lidmi nezávisle na sobě. „Po nahlášení setkání kolegové vyjeli na místo a dle standardizovaného postupu prohledali lokalitu. Nalezli tam čerstvý trus, ze kterého odebrali vzorky pro genetickou analýzu. Její výsledky potvrdily, že se jedná o trus vlčice z našeho návštěvnického centra,“ informuje mluvčí Správy NP Šumava Jan Dvořák.
„Na základě tohoto zjištění je jisté, že nejméně jedna vlčice utekla z výběhu. Je možně, i když v současnosti je to v rovině spekulace, že zvíře pozorované nedaleko Kundratic je to stejné, které se teď pohybuje v okolí výběhu,“ doplňuje mluvčí.
Analýza DNA byla vyhotovena také ze vzorku vlčice, která byla nalezena mrtvá nedaleko Poledníku minulý týden ve středu 6. srpna. „Protože při prvotním ohledání těla mrtvé vlčice nebyl nalezen čip, poslali jsme vzorky tkáně do laboratoře na analýzu. Podle aktuálních výsledků bylo potvrzeno, že se jedná o zvíře, které nepochází z chovu v Návštěvnickém centru Srní,“ dále zmiňuje mluvčí Jan Dvořák.
Vlčí jedinec pohybující se v těsné blízkosti výběhu návštěvnického centra byl pozorován na fotopastech jak v úterý večer, tak i dnes, tedy ve středu 13. srpna ráno. Pracovníci Správy NP Šumava přidali k výběhu další past a připravují další možnosti odchytu.
„Na základě opatření krizového štábu bude každý den probíhat počítání vlků ve výběhu. V úterý jich pracovníci napočetli devět, ve středu dopoledne osm. Oslovili jsme zároveň kolegy z České inspekce životního prostředí, kteří vlastní dron s termovizí, o kontrolu výběhu touto metodou,“ říká Dvořák a pokračuje: „Každý den se podrobně sleduje stav oplocení. Podle pracovníků, kteří mají kontrolu výběhu na starosti, nebylo oplocení v posledních týdnech poškozené, kromě podhrabu v jednom místě oplocení, zjištěného minulý pátek.“
Všichni vlci chovaní v Návštěvnickém centru Srní jsou čipováni a pod veterinárním dohledem.
Návštěvnické centrum v Srní zůstává pro veřejnost uzavřené do neděle 17. srpna. V případě úspěšného odchytu vlka pohybujícího se v blízkosti výběhu, bude Návštěvnické centrum zpřístupněno dříve.
Kontaktní údaje pro nahlášení setkání s vlkem:
Jan Mokrý: 731 530 472
Oldřich Vojtěch: 731 530 211
Martin Pazourek: 731 530 546
autor: Tisková zpráva