Merz se Zelenským se shodli, co by měl Trump chtít po Putinovi

13.08.2025 20:50 | Zprávy

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se po příletu za německým kancléřem Friedrichem Merzem do Berlína shodl s evropskými lídry na podmínkách, které mají být respektovány při jednání s Ruskem o Ukrajině. Prvořadé má být příměří, načež má být Ukrajina ochotna hovořit i o územních otázkách. Po následném hovoru s Trumpem zní z Berlína optimismus.

Foto: Repro Youtube @CNBC-TV18
Popisek: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s Friedrichem Merzem v Berlíně

Německý kancléř Friedrich Merz se spolu se Zelenským dnes radil o společném postupu s evropskými lídry Francie, Velké Británie, Finska, Itálie a Polska, jehož se zúčastnili také předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, předseda Evropské rady António Costa a generální tajemník NATO Mark Rutte, načež došlo na společný hovor s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a viceprezidentem J. D. Vancem. 

Evropané podle německého Der Spiegelu Američanům předložili, jaké podmínky by měly být dodrženy během nadcházejícího jednání Trumpa s ruským prezidentem Vladimirem Putinem na Aljašce. 

Kancléř Friedrich Merz při jednáních s americkým prezidentem Donaldem Trumpem měl poukázat na základní bezpečnostní zájmy Evropy a Ukrajiny a zmínil, že by při setkání s Putinem mohlo dojít na vyjednání důležitých rozhodnutí. „Chceme, aby prezident Donald Trump v pátek v Anchorage uspěl,“ podotkl. 

Merz uveřejnil pět základních předpokladů pro mírové řešení, která podle listu zahrnují to, že Ukrajina nesmí být z jednání o své zemi vynechána, prvním bodem musí být uzavření příměří, následuje bod, který hovoří o tom, že pokud Ukrajina bude ochotna jednat o územních otázkách, výchozím bodem by měla být takzvaná kontaktní linie, která prochází východní Ukrajinou.

Jednání by měla podle Merze rovněž zahrnovat robustní bezpečnostní záruky pro Kyjev a měla by být součástí společné transatlantické strategie.

Ukrajinský prezident Zelenskyj pak amerického prezidenta Donalda Trumpa varoval před „Putinovým blufováním“. „Řekl jsem americkému prezidentovi a všem našim evropským kolegům, že Putin blufuje,“ uvedl Zelenskyj, co si myslí o Putinově ochotě jednat. Upozornil také, že by se žádné rozhovory o Ukrajině neměly konat bez Kyjeva.

Trump podle Merze aktuálně na Putina hodlá tlačit, aby rozhovory o příměří opět nevyšuměly, ale namísto další eskalace ze strany Ruska došlo na pozastavení bojů. „Je tu naděje na posun, je tu naděje na mír na Ukrajině,“ vnímá Merz, že by se tentokrát mohlo ruské vojenské tažení skutečně zastavit. 

Právě po uzavření příměří by již podle německého kancléře měl přijít čas na jednání, kterého se zúčastní i sama Ukrajina, kde se bude řešit i to, jaké území napadená země Rusku případně ponechá pod kontrolou Moskvy. Právní uznání ruské okupace však podle něj nepřichází v úvahu a o posunu hranic ve prospěch Ruska by tedy neměla být řeč.

Pokud Rusko na Aljašce ústupky neučiní, pak se podle Merze Trump vyslovil pro to, aby Spojené státy s Evropou na Moskvu zvýšily tlak. 

Spiegel informoval, že zároveň Merz ovšem poslal své frakci SMS, kde zaznívá, že Trump s Evropany na řešení konfliktu „v mnoha věcech souhlasí, ale chce si ponechat manévrovací prostor“. Američané tak prý například nechtějí postupovat podle časového plánu Evropy.

Německý kancléř Friedrich Merz novinářům shrnul, že Trump zná postoj Evropy a „v plné míře“ s ním souhlasí. Slíbil též Zelenskému, že země zůstanou jednotné. 

„Sdílíme společné porozumění – dokud Rusko nepodnikne žádné kroky k míru, musíme na něj i nadále vyvíjet tlak a posilovat podporu Ukrajině. To je velmi důležité. Upřímně si vážím veškeré pomoci Německa a našich vztahů, které přinášejí skutečné výsledky v oblasti ochrany životů,“ ocenil německou snahu ukrajinský prezident. Oznámil, že Berlín Kyjevu pomůže i s posílením protivzdušné obrany dvěma dalšími systémy Patriot a raketami pro ně.

Česko se do jednání ohledně Ukrajiny také zapojí, Merzem však bylo – na rozdíl třeba od Finska či Polska – ponecháno až jako poslední v pořadí. Kromě samotného Merze se na jednání takzvané koalice ochotných, kterého se za Česko zúčastnil premiér Petr Fiala (ODS), připojil i americký viceprezident J. D. Vance a státy vynechané z jednání evropských lídrů s Američany informovali o dohodnutém postupu. 

„Oceňuji probíhající koordinaci s prezidentem Trumpem před pátečním jednáním na Aljašce a vítám, že se dnešního jednání Koalice ochotných poprvé zúčastnil i viceprezident J. D. Vance. Jsem rád, že máme v rámci Koalice ochotných jednoznačnou shodu, jak dále postupovat,“ komentoval jednání Fiala a doplnil, že letos se prostřednictvím české muniční iniciativy podařilo na Ukrajinu dodat již jeden milion kusů velkorážové munice.

Článek obsahuje štítky

autor: Radek Kotas

