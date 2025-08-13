Merz se Zelenským se shodli, co by měl Trump chtít po Putinovi

Která opoziční tvář zatím dělá nejlepší kampaň?
Evropané podle německého Der Spiegelu Američanům předložili, jaké podmínky by měly být dodrženy během nadcházejícího jednání Trumpa s ruským prezidentem Vladimirem Putinem na Aljašce.
Kancléř Friedrich Merz při jednáních s americkým prezidentem Donaldem Trumpem měl poukázat na základní bezpečnostní zájmy Evropy a Ukrajiny a zmínil, že by při setkání s Putinem mohlo dojít na vyjednání důležitých rozhodnutí. „Chceme, aby prezident Donald Trump v pátek v Anchorage uspěl,“ podotkl.
Merz uveřejnil pět základních předpokladů pro mírové řešení, která podle listu zahrnují to, že Ukrajina nesmí být z jednání o své zemi vynechána, prvním bodem musí být uzavření příměří, následuje bod, který hovoří o tom, že pokud Ukrajina bude ochotna jednat o územních otázkách, výchozím bodem by měla být takzvaná kontaktní linie, která prochází východní Ukrajinou.
Jednání by měla podle Merze rovněž zahrnovat robustní bezpečnostní záruky pro Kyjev a měla by být součástí společné transatlantické strategie.
Willkommen in Berlin, lieber Wolodymyr @ZelenskyyUa.
??????? ??????? ?? ???????,
??????? ?????????? ??????????.
Welcome to Berlin, dear Volodymyr Zelenskyy.
Ukrajinský prezident Zelenskyj pak amerického prezidenta Donalda Trumpa varoval před „Putinovým blufováním“. „Řekl jsem americkému prezidentovi a všem našim evropským kolegům, že Putin blufuje,“ uvedl Zelenskyj, co si myslí o Putinově ochotě jednat. Upozornil také, že by se žádné rozhovory o Ukrajině neměly konat bez Kyjeva.
Trump podle Merze aktuálně na Putina hodlá tlačit, aby rozhovory o příměří opět nevyšuměly, ale namísto další eskalace ze strany Ruska došlo na pozastavení bojů. „Je tu naděje na posun, je tu naděje na mír na Ukrajině,“ vnímá Merz, že by se tentokrát mohlo ruské vojenské tažení skutečně zastavit.
Our talks with friends and partners have been excellent.
There is real hope for peace in Ukraine. We want President Trump to succeed in Alaska — and we Europeans are doing everything we can to set these talks on the right track.
Právě po uzavření příměří by již podle německého kancléře měl přijít čas na jednání, kterého se zúčastní i sama Ukrajina, kde se bude řešit i to, jaké území napadená země Rusku případně ponechá pod kontrolou Moskvy. Právní uznání ruské okupace však podle něj nepřichází v úvahu a o posunu hranic ve prospěch Ruska by tedy neměla být řeč.
Pokud Rusko na Aljašce ústupky neučiní, pak se podle Merze Trump vyslovil pro to, aby Spojené státy s Evropou na Moskvu zvýšily tlak.
Spiegel informoval, že zároveň Merz ovšem poslal své frakci SMS, kde zaznívá, že Trump s Evropany na řešení konfliktu „v mnoha věcech souhlasí, ale chce si ponechat manévrovací prostor“. Američané tak prý například nechtějí postupovat podle časového plánu Evropy.
List Die Zeit si všímá Merzova zhodnocení jednání za „konstruktivní a pozitivní“ či jeho slov o nutnosti bezpečnostních záruk pro Ukrajinu. „Víme, že Ukrajina potřebuje bezpečnostní záruky,“ řekl Merz.
Deník Bild.de popisuje, že mezi zárukami, o nichž Merz hovořil, by mělo být zaručení, že ozbrojené síly Ukrajiny zůstanou v obranyschopném stavu.
Zelenskyj pak ve svém varování zmínil aktuální ruský postup na frontě, kterým se před jednáním na Aljašce podle jeho názoru Moskva snaží nastolit dojem, že je schopná jeho zemi porazit. „Rusko chce vytvořit dojem, že by mohlo okupovat celou Ukrajinu. To je blaf,“ komentoval. Všechny body zmíněné Merzem jsou podle ukrajinského prezidenta „zásadní pro možný mír s agresorským Ruskem“.
Agentura Reuters uvádí, že Zelenskyj žádá přípravu jednání na trojstranné úrovni, kdy by on jednal s Putinem za účasti Trumpa.
Americký lídr mu měl slíbit, že se chce na zajištění bezpečí pro Ukrajinu podílet. „Příměří musí být prioritou číslo jedna… Měly by existovat bezpečnostní záruky. Skutečně spolehlivé. Dnes mimochodem prezident Trump hovořil o své podpoře tohoto kroku a o připravenosti Ameriky se na něm podílet,“ pronesl.
K otázce přiznání ztráty nad kontrolou u části ukrajinského území řekl, že „pokud jde o zásady a územní celistvost, nakonec se o tom rozhoduje na úrovni lídrů“. „Bez Ukrajiny je nemožné o tom rozhodnout. A mimochodem, všichni to také podporují,“ doplnil.
Německý kancléř Friedrich Merz novinářům shrnul, že Trump zná postoj Evropy a „v plné míře“ s ním souhlasí. Slíbil též Zelenskému, že země zůstanou jednotné.
„Sdílíme společné porozumění – dokud Rusko nepodnikne žádné kroky k míru, musíme na něj i nadále vyvíjet tlak a posilovat podporu Ukrajině. To je velmi důležité. Upřímně si vážím veškeré pomoci Německa a našich vztahů, které přinášejí skutečné výsledky v oblasti ochrany životů,“ ocenil německou snahu ukrajinský prezident. Oznámil, že Berlín Kyjevu pomůže i s posílením protivzdušné obrany dvěma dalšími systémy Patriot a raketami pro ně.
We stand united.
Česko se do jednání ohledně Ukrajiny také zapojí, Merzem však bylo – na rozdíl třeba od Finska či Polska – ponecháno až jako poslední v pořadí. Kromě samotného Merze se na jednání takzvané koalice ochotných, kterého se za Česko zúčastnil premiér Petr Fiala (ODS), připojil i americký viceprezident J. D. Vance a státy vynechané z jednání evropských lídrů s Američany informovali o dohodnutém postupu.
„Oceňuji probíhající koordinaci s prezidentem Trumpem před pátečním jednáním na Aljašce a vítám, že se dnešního jednání Koalice ochotných poprvé zúčastnil i viceprezident J. D. Vance. Jsem rád, že máme v rámci Koalice ochotných jednoznačnou shodu, jak dále postupovat,“ komentoval jednání Fiala a doplnil, že letos se prostřednictvím české muniční iniciativy podařilo na Ukrajinu dodat již jeden milion kusů velkorážové munice.
Důležité jednání Koalice ochotných. Oceňuji probíhající koordinaci s prezidentem Trumpem před pátečním jednáním na Aljašce a vítám, že se dnešního jednání Koalice ochotných poprvé zúčastnil i viceprezident @JDVance. Jsem rád, že máme v rámci Koalice ochotných jednoznačnou shodu,…
autor: Radek Kotas
