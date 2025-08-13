Hřib (Piráti): Možnost prodloužení metra D na Náměstí Republiky

14.08.2025 7:17 | Monitoring

Rada hl. m. Prahy uložila DPP zajistit zpracování Studie proveditelnosti trasy metra II. D Náměstí Míru (mimo) - Náměstí Republiky.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Bývalý primátor Zdeněk Hřib

Dokument má obsahovat prověření přestupů na trasu metra B a C, na železnici ve stanicích Hlavní nádraží, Masarykovo nádraží i na plánovaný projekt Metropolitní expres SPODEM, a dále přestupy na MHD a významné pěší trasy nebo také ekonomickou analýzu.

„Prodloužení metra D až na Náměstí Republiky je logickým krokem, který umožní propojit novou linku se všemi stávajícími trasami metra i klíčovými železničními uzly v centru Prahy. Získáme tím rychlé, pohodlné a bezbariérové přestupy, které posílí roli MHD jako páteřního systému dopravy a zároveň odlehčí přetíženým úsekům v centru. Studie proveditelnosti nám jasně ukáže nejen technické možnosti, ale i ekonomickou efektivitu celé investice,“ říká Zdeněk Hřib, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy.

„Přípravy úseku metra D mezi stanicemi Náměstí Míru a Náměstí Republiky jsou nezbytným krokem pro další rozvoj projektu a zatraktivnění celé linky mimo jiné z důvodu vytvoření přestupu i na linku B, což zatím chybělo, a dále přestupů na příměstské a dálkové vlaky na Hlavním nádraží. Tento úsek je také klíčový pro budoucnost železniční dopravy v Praze, bude obsluhovat Hlavní nádraží a stane se součástí velkého dopravního uzlu, který v této oblasti vznikne v příštích letech. Linka D navíc nemusí končit na Náměstí Republiky, do budoucna zvažujeme několik variant dalšího prodloužení,“ uvádí náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního a strategického rozvoje Petr Hlaváček.

Ve 4. čtvrtletí letošního roku se předpokládá zahájení prací na studii proveditelnosti, která má navazovat na Ověřovací studii technické reálnosti vedení trasy metra D na Náměstí Republiky z roku 2008 a na aktuální dokument nazvaný Prověření dalšího vedení trasy nad rámec základního úseku I.D.

Plně ražená trasa má navazovat na I. provozní úsek za stanicí Náměstí Míru, předpokládá se její vedení kolmo přes stanici Hlavní nádraží, kde bude prověřen přestup na trasu C a na železniční linky včetně plánovaného Metropolitního expresu SPODEM (Nové spojení 2). Dále má trasa pokračovat do stanice Náměstí Republiky, kde bude prověřen přestup na trasu B i železniční spojení Masarykova nádraží.

Tím by byla v budoucnu propojena trasa D se všemi linkami stávajícího metra a dvěma zásadními železničními uzly v centru Prahy (Hlavní nádraží a Masarykovo nádraží). Celková délka trati by byla 2,2 km. Na trati se předpokládá umístění dvou přestupních stanic metra – Hlavní nádraží a Náměstí Republiky. Trasa je vymezena jako veřejně prospěšná stavba v platných Zásadách územního rozvoje hl. m. Prahy a je rovněž součástí připravovaného Metropolitního plánu.

Součástí studie proveditelnosti bude též alternativní prověření možnosti odbočení, respektive pokračování trasy D směrem na Žižkov, a dále také celková ekonomická analýza. Přípravu a realizaci této akce bude v neposlední řadě nezbytné koordinovat také s projektem Metropolitní expres SPODEM, který zajišťuje Správa železnic.

Studie bude financována z provozních financí Dopravního podniku hl. m. Prahy a.s., její předpokládaná hodnota je 16 milionů Kč.

MUDr. Zdeněk Hřib

  Piráti
  1. nám. primátora hl. m. Prahy
autor: PV

