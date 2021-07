Letiště Praha: Prázdniny začínají! Leťte z Prahy do více než 100 destinací

Spolu se začátkem letních prázdnin se rozšiřuje i nabídka míst, do kterých mohou cestující z Prahy letět díky přímým letům. Aktuálně si mohou čeští i zahraniční turisté vybrat z více než 100 destinací včetně charterových letů, které nabízí přes 35 aerolinek. Během července budou zahájeny také přímé lety na nových linkách, které dopravci otevírají do řady míst po Evropě. Nově bude Ryanair létat do Varšavy na letiště Modlin, easyJet otevře spojení do Barcelony, Wizz Air pak nabídne linky do Říma i Katánie. Do Nice na Azurovém pobřeží již od čtvrtka létají Smartwings.

„Zájem Čechů o letní dovolené narůstá a tento trend bude pokračovat i během nadcházejících letních prázdnin. Doporučujeme však cestujícím, aby se na odlet pečlivě připravili a sledovali aktuálně platné podmínky pro cestování. Letecké společnosti již při odbavení musí kontrolovat náležité dokumenty, včetně vstupních formulářů cílové destinace nebo potvrzení o očkování, testu či prodělané nemoci, pokud je dané cílové země vyžadují,“ řekl Jaroslav Filip, ředitel leteckého obchodu Letiště Praha.

Cestující by měli během aktuální sezóny na letiště vyrazit také s dodatečným předstihem, tedy alespoň tři hodiny před plánovaným odletem, aby měli dostatek času projít celým procesem odbavení.

Z Letiště Václava Havla Praha lze vycestovat za zážitky do oblíbených dovolenkových destinací, tedy do Chorvatska, Řecka, na Maltu, na Kypr, do Bulharska, Španělska či Itálie, ale také do Egypta, na Kanárské ostrovy či do Portugalska. Místo typické dovolené mohou turisté odletět také prozkoumat Madeiru, Island, Izrael nebo Jordánsko. Na dálkových linkách pokračují lety do Dubaje nebo do katarského Dauhá, které mohou využít cestující i pro přestupy do dalších destinací. Využít mohou i linky do řady významných evropských měst. Do vzdálených exotických destinací, jako je Dominikánská republika nebo Maledivy, mohou zamířit cestující z Prahy přímo díky zájezdům cestovní kanceláře Čedok.

Přehled nových a obnovených linek z Prahy: (*může se změnit dle aktuální situace)

Barcelona easyJet nová linka www.easyjet.com

Bari Wizz Air obnovená linka www.wizzair.com

Boloňa Ryanair obnovená linka www.ryanair.com

Bukurešť TAROM obnovená linka www.tarom.ro

Florencie Vueling obnovená linka www.vueling.com

Göteborg Ryanair obnovená linka www.ryanair.com

Katánie Wizz Air nová linka www.wizzair.com

Kodaň Norwegian obnovená linka www.norwegian.com

Krakov Ryanair obnovená linka www.ryanair.com

Kutaisi Wizz Air obnovená linka www.wizzair.com

Larnaka Cyprus Airways obnovená linka www.cyprusairways.com

Mnichov Lufthansa obnovená linka www.lufthansa.com

Nice Smartwings nová linka www.smartwings.com

Paříž/Orly Vueling obnovená linka/změna letiště www.vueling.com

Řím/Fiumicino Wizz Air nová linka www.wizzair.com

Stockholm/Arlanda Norwegian obnovená linka www.norwegian.com

Stockholm/Skavsta Ryanair obnovená linka www.ryanair.com

Tel Aviv El Al obnovená linka www.elal.com

Varšava/Modlin Ryanair nová linka www.ryanair.com

Ženeva easyJet obnovená linka www.easyjet.com

Letiště Praha připravilo pro české cestující speciální webovou stránku www.zazitkyuzcekaji.cz, kde najdou přehled všech dostupných destinací z Prahy včetně důležitých informací pro cestování a dalších zajímavostí. Mohou využít i připravený cestovatelský checklist, který cestujícím pomůže s jednotlivými kroky v přípravě na dovolenou.

Doporučení před odletem

Všichni cestující, kteří mají naplánovaný let, si musí vždy před cestou ověřit všechny aktuálně platné podmínky pro cestování do své destinace i pro návrat do České republiky.

Při odbavení by měli cestující předložit:

vyplněný vstupní formulář země, pokud ho cílová destinace vyžaduje,

vytištěné potvrzení o negativním výsledku testu, provedeném očkování či o prodělání nemoci, pokud je potřeba,

platný cestovní doklad.

Informovat by se měli o všech platných opatřeních na palubě letadla své letecké společnosti i opatřeních na pražském letišti. V rámci opatření na cestující důrazně apelujeme, aby:

nosili povinně respirátor třídy FFP2 či alternativ ve všech vnitřních prostorách letiště,

dodržovali rozestupy od ostatních cestujících,

věnovali pozornost hygieně rukou a používali pravidelně dezinfekci.

