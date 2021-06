Letiště Praha: Provoz roste, přibývají cestující i destinace

reklama

Nárůst odbavených cestujících ovlivnila zejména obnova letů do desítek destinací, navýšení poptávky po létání, zejména do dovolenkových destinací, ale i postupné zjednodušení podmínek pro cestování i stále vyšší proočkovanost populace. Další nárůst provozu očekává pražské letiště i během června a prázdninových měsíců, kdy se obnoví další přímá spojení a odstartují i další nové linky. Cestující by si měli i před nadcházejícím obdobím letních dovolených nadále kontrolovat platné vstupní podmínky a informovat se o aktuálních pravidlech pro odbavení.

„Poptávka Čechů po cestování se zvyšuje a pomáhá tomu nejen probíhající očkování obyvatel dalších věkových kategorií, další zjednodušování podmínek pro cestování, ale také plánované zavádění tzv. covid pasů. Dopravci tak rychle reagují na rostoucí zájem o cestování a obnovují svůj provoz. Vítáme rovněž možnost obnovení příjezdového cestovního ruchu a věříme, že se zahraniční turisté rozhodnou navštívit Prahu už během letních měsíců,“ uvedl Jaroslav Filip, ředitel leteckého obchodu Letiště Praha.

Nejvíce cestujících letělo v průběhu minulého měsíce do Hurghady, Amsterdamu či Marsy Alam. Cestující si oblíbili lety do Dubaje, Frankfurtu, ale také do Moskvy, Malagy, na ostrov Tenerife či do Barcelony. Zemí, do které zamířilo nejvíce lidí, je právě Egypt.

Porovnání vybraných dovolenkových destinací v odbavených cestujících

(duben vs. květen 2021):

Barcelona +1046 %

Hurghada + 38 %

Lisabon + 163 %

Malaga + 36 %

Marsa Alam + 42 %

Palma de Mallorca + 41 %

Během května letošního roku se na Letišti Praha realizovalo celkem 3257 vzletů a přistání (tzv. pohybů), což představuje nárůst o více než 127 procent oproti loňskému květnu. Do těchto statistik se souhrnně započítávají pravidelné, charterové, privátní i cargo lety.

Dostupné destinace z Prahy

Cestující mohou aktuálně z Letiště Václava Havla Praha odletět do více než 90 destinací včetně charterových letů, která zajišťuje přes 30 leteckých společností. Jde především o oblíbené dovolenkové destinace v Evropě, jako jsou Chorvatsko, Řecko, Malta, Kypr, Bulharsko, Španělsko či Itálie, ale také Egypt. Přímá letecká spojení má Praha také na dálkových linkách do oblíbené Dubaje nebo do katarského Dauhá, které mohou využít cestující i pro přestupy do dalších destinací. Do vzdálených exotických destinací mohou letět cestující z Prahy přímo díky zájezdům, které nově nabízí cestovní kancelář Čedok. Během léta dojde k obnovení dalších přímých spojení i spuštění několika nových linek.

Letiště Praha připravilo pro české cestující speciální webovou stránku (ZDE), kde najdou přehled všech dostupných destinací z Prahy včetně důležitých informací pro cestování a dalších zajímavostí. Mohou využít i připravený cestovatelský checklist, který cestujícím pomůže s jednotlivými kroky v přípravě na dovolenou.

Doporučení před odletem

Všichni cestující, kteří mají naplánovaný let, si musí vždy před cestou ověřit všechny aktuálně platné podmínky pro cestování do své destinace i pro návrat do České republiky.

Při odbavení by měli cestující předložit:

vyplněný vstupní formulář země, pokud ho cílová destinace vyžaduje

vytištěné potvrzení o negativním výsledku testu, provedeném očkování či o prodělání nemoci, pokud je potřeba

platný cestovní doklad.

Cestující by měli během aktuální sezóny na letiště vyrazit také s dodatečným předstihem, tedy alespoň tři hodiny před plánovaným odletem.

Informovat by se měli o všech platných opatřeních na palubě letadla své letecké společnosti i opatřeních na pražském letišti (ZDE). V rámci opatření na cestující důrazně apelujeme, aby:

nosili povinně respirátor třídy FFP2 či alternativ ve všech vnitřních prostorách letiště

dodržovali rozestupy od ostatních cestujících

věnovali pozornost hygieně rukou a používali pravidelně dezinfekci

