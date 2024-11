Letiště Praha: Sedm nových linek dopravce easyJet

Dopravce tak z Prahy nabízí spojení s již 21 destinacemi. Jiří Vyskoč, výkonný ředitel pro rozvoj leteckého obchodu Letiště Praha k expanzi uvedl: „Jsme potěšeni, že easyJet zahájil novou linku do Liverpoolu, a také nás velmi těší, že v letošním roce přibylo celkem 7 nových linek mezi Prahou a dalšími evropskými městy. Se společností easyJet jsme v průběhu let navázali skvělé partnerství. Mimo jiné si velmi ceníme přístupu této letecké společnosti k udržitelnosti. V loňském roce od nás easyJet získal dokonce ocenění TOP Sustainable Airline. Jsme rádi, že naše úspěšná spolupráce pokračuje a že v budoucnu společně nabídneme našim cestujícím ještě více destinací a služeb.“

Ke spolupráci s Letištěm Praha a k zahájení linky do Liverpoolu se vyjádřila také Ali Gayward, Country Manager společnosti easyJet pro Velkou Británii: „Jsme hrdí na to, že již více než 25 let poskytujeme služby milionům zákazníků z Prahy, kteří si nás vybírají naše fantastické služby a výhodné ceny letenek, a od té doby se naše síť rozrůstá, a proto jsme rádi, že jsme v Praze oslavili další novou linku do Liverpoolu ve Velké Británii, která nám umožní nejen nabídnout zákazníkům ve Velké Británii větší výběr, jak si užít tuto fantastickou destinaci, ale také spojit naše zákazníky v Praze s dalšími částmi Evropy.“