Letiště Praha podepsalo smlouvu na projekční práce pro rozšíření terminálových kapacit

Letiště Praha podpisem smluv činí další kroky z dlouhodobé koncepce a strategie rozvoje, kterou v loňském roce schválilo Ministerstvo financí České republiky. Díky rozvoji a rozšíření terminálů dojde k navýšení udržitelné kapacity na 21,2 milionů cestujících a zdvojnásobení špičkové hodinové kapacity.

“S ohledem na očekávaný nárůst výkonů letiště se v nejbližších letech budeme snažit navýšit kapacity letiště cestou nových technologií a úpravou procesů. Nicméně jediným řešením ve střednědobém horizontu je prostorové rozšíření terminálových kapacit, které je pro pražské letiště zásadní i v dlouhodobé perspektivě. Dojde tak především ke zvýšení komfortu pro cestující a také k optimalizaci provozu pro bázované dopravce. Rozšíření kapacity Terminálu 2 také zajistí multifunkční provoz a flexibilitu v obou režimech schengenského prostoru i mimo něj,“ říká Jiří Kraus, místopředseda představenstva Letiště Praha.

Smlouva se sdružením projektantů se týká zejména projekční přípravy a souvisejících prací spojených se záměrem rozšíření terminálové kapacity Letiště Praha. Vedoucím účastníkem sdružení dodavatele je firma Valbek, dalšími účastníky jsou CMC architects, ra15 a D3A. Firma Valbek je projekční kancelář, která má téměř 35letou tradici v projektování liniových staveb. Samotné zahájení realizace tohoto záměru se předpokládá na rok 2029, dokončení pak v roce 2033.

“Jsme velmi rádi, že se můžeme podílet na tak velkém kroku, jako je rozšíření terminálových kapacit na Letišti Václava Havla Praha. Těší nás, že můžeme své dlouholeté zkušenosti v přípravě strategických staveb naší republiky (například dálnice, vysokorychlostní železnice, mosty, tunely nebo logistická centra a průmyslové stavby), promítnout právě do jednoho z milníků budoucího rozvoje pražského letiště. Naším subdodavatelem je mimo jiné nadnárodní společnost ARUP, která přináší do projektu mezinárodní přesah. Mají více než 50 let zkušeností v oblasti projektového plánování letišť, a to například z letiště v Atlantě, Pekingu nebo v Londýně. V této oblasti se zaměřují zejména na optimální nastavení celého průchodu cestujícího letištěm,” říká Lukáš Hruboň, ředitel a předseda představenstva společnosti VALBEK-EU.

