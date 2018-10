Letiště Václava Havla Praha: Pepper cestující nejen baví, ale také poskytuje informace

Projekt robota je součástí technologického rozvoje Letiště Václava Havla Praha v oblasti zákaznické zkušenosti. Cestujícím bude k dispozici denně od 7:00 do 22:00 hodin. Projekt Letiště Praha a Mastercard je výsledkem dlouholetého partnerství obou společností a čerpá i ze zahraničních zkušeností Mastercard s tímto robotem.

S robotem Masterem Pepperem mohou cestující vést interakci v angličtině nebo češtině.

Na přímo kladené dotazy rozumí a odpovídá v anglickém jazyce. Prostřednictvím dotykového tabletu, který je součástí hardwarového vybavení robota, odpovídá a reaguje v českém jazyce. Master Pepper ovládá také autentické pohyby, díky kterým baví cestující a stává se jedinečným zážitkem při čekání na let. Skrz své funkcionality funguje nejen jako zdroj informací, ale především jako prostředek zábavy a zážitků.

„Letiště Praha disponuje dlouhodobými rozvojovými plány. Při jejich tvorbě a realizaci se díváme do vzdálenější budoucnosti tak, aby všechny projekty, které postupně budou vznikat, měly potenciál efektivně fungovat i v horizontu několika desítek let. Z toho důvodu sledujeme také trendy v oblasti moderních technologií, které vyhodnocujeme a následně zavádíme do provozu. Technologický rozvoj letiště potom směřujeme do pěti oblastí. Těmi jsou bezpečnost budoucnosti, mobilita budoucnosti, pohodlná cesta letištěm, virtuální nakupování a zákaznická zkušenost. Robot Master Pepper je příkladem technologického rozvoje letiště právě v oblasti zákaznické zkušenosti,“ říká Václav Řehoř, předseda představenstva Letiště Praha.

„Máme mnohé společné. Jsme globální inovativní technologická společnost, stejně jako výrobce robota Master Pepper, a provozujeme nejrychlejší síť pro zpracování plateb, což je důležité i pro leteckou dopravu. A stejně jako Master Pepper zprostředkováváme lidem jedinečné zážitky – v našem případě v nabídce našich programů k platebním kartám Priceless Specials a Priceless Cities. Mastercard představil první komerční aplikaci pro Mastera Peppera již v roce 2016 v Asii,“ uvedl Miroslav Lukeš, generální ředitel pro ČR, Slovensko a Rakousko.

S cílem realizovat svůj technologický rozvoj otevřelo Letiště Praha iniciativu PRGAirportLab, která má za úkol monitorovat trendy ve vývoji nových technologií s ohledem na rozvoj letiště, analyzovat jejich využití v letecké dopravě a vybrané projekty realizovat. Příkladem takových technologií může být například biometrie, virtuální realita, smart parkování, virtuální taxi, hologramy či právě roboti.

Master Papper se nachází v prostorách prstu D Terminálu 2. Nasměruje cestující k nejbližší informační přepážce, dětské místnosti nebo ke konkrétnímu odletovému gatu. Cestujícím na vyžádání zatančí nebo si s nimi ochotně pořídí selfie. Zároveň poskytne informace o Letišti Praha nebo o službách společnosti Mastercard.

Robot Master Pepper byl vyroben francouzskou společností Aldebaran ve spolupráci s japonskou společností SoftBank Robotics. Je 120 centimetrů vysoký, váží 28 kilo a po nabití vydrží v provozu až 12 hodin. Bezpečnost robota na místě budou zajištovat informační pracovníci v terénu Letiště Praha.

Master Pepper disponuje několika zařízeními, které zajišťují jeho funkcionality, včetně pohybu a hlasové interakce. Na hlavě má čtyři mikrofony, tři kamery a 3D hloubkovou čtečku. V jeho trupu se nachází gyroskop. Dotykové senzory jsou umístěny na hlavě a rukou. Na spodní části těla jsou dva sonary, šest laserů, tři nárazníkové senzory a další gyroskop.

autor: Tisková zpráva