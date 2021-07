Letní lifestyle aneb Jak být okouzlující i doma a přitom se cítit pohodlně, třeba s knížkou v ruce

reklama

Co na sebe?

Když se vrátíte po celém dni z práce, jistě se těšíte, že se doma převléknete do něčeho, co je vám pohodlné. I doma můžete být stále okouzlující, protože mnoho módních značek nabízí také tepláky, mikiny i teplákové soupravy na doma. Dbají především na kvalitu materiálů a také na nejnovější kolekce, aby i ten nejpohodlnější kousek, který máte na doma, byl in. Značka GANT se vyznačuje udržitelností materiálů a vysokou kvalitou všech produktů. Doporučujeme stylové rozepínací mikiny, které jsou tolik pohodlné na dotek, a zároveň je v nich příjemné teplo. Trendy jsou také tepláky do pasu a pro pány mikiny s kapucí, které vypadají skvěle. GANT slevový kupón navíc nabízí letní výprodej s 30% slevou, která vás rozhodně zahřeje. Možná vás zaujmou i domácí pantofle, které perfektně doplní váš domácí outfit. Navíc můžete udělat radost celé rodině. Nakupte nejen pro sebe, ale i pro své nejbližší. Odpočinek bez deky přes sebe jakoby nebyl? I pléd můžete značkově vyladit a cítit se zkrátka skvěle ve své domácí oáze klidu. Není nad to, když se můžete bez obav zachumlat pod příjemnou deku. Teď už jen knížku do ruky…

Do jedné ruky knížku, do druhé něco na zub

Konečně máte chvilku pro sebe a těšíte se, až se začtete do románu, který vám doporučili přátelé? V tento moment si můžete dopřát i něco sladkého, ale zároveň zdravého na zub. Poslední dobou je stále více různých druhů ořechových másel. Stal se z nich hit a vám by v kuchyni také nemělo ořechové máslo chybět. Můžete si ho namazat na banana bread, nebo si ho vychutnávat po lžičkách. U ořechových krémů je nutné dbát na složení, některé totiž obsahují soli a nežádoucí tuky. Jejich skladování je jednoduché, stačí máslo dát do spíže. Naštěstí It´s my life sleva myslí na zachování všech potřebných vitamínů, minerálů a přirozených tuků již při výrobě. Klasikou, která nikdy neomrzí, jsou samozřejmě arašídová másla. Můžete ale také trochu experimentovat a zkusit mandlovo - kokosový krém, který je navíc obohacený o křupky a bílou čokoládu. Dalo by se říci, že je to doslova perfektní letní kombinace. Másla můžete mezi sebou také kombinovat nebo zkuste upéct domácí máslové sušenky s arašídovým máslem. Navodíte tak příjemnou atmosféru, protože při pečení provoníte celou místnost. Neodolatelná chuť vás pohladí na jazyku.

Pohodlně se usaďte

Sedací souprava v obývacím pokoji je často středem celé místnosti. Trávíte zde většinu volného času, buď sami, nebo s rodinou a přáteli. Proto sedačku vybírejte pečlivě, aby do vašeho klidného útočiště perfektně zapadla. Díky tomu si můžete dopřávat odpočinek a cítit se pohodlně. Idea slevový kupon nabízí dřevěný nábytek z masivu, ale také velkou škálu sedaček, v nejrůznějších velikostech, tak aby vám do obývací místnosti dělala nejen parádu, ale aby vám sloužila co nejlépe. Skvělou alternativou pro četbu v pohodlí jsou také sedací vaky. Ty se nejčastěji vyrábějí ve tvaru hrušky. Díky tomu, že jsou vaky lehké a jednoduše se přemisťují, můžete tak s knížkou sedět blízko okna. Jsou praktické a jednoduše udržitelné. Zároveň tento vak působí velmi originálně a tak se stane dekorativním a praktickým doplňkem vaší domácnosti. Při pořizování sedacího vaku dbejte na kvalitní výplň. Vyvarujte se drti nebo levnému provedení měkkých kuliček. Pokud si přejete komfort posunout ještě o level výš, rozhodně zvažte pořízení relaxačního křesla. Blahodárné účinky na vaše zdraví jsou díky tomuto křeslu širší, než by se mohlo zdát. Budete odpočatí a zároveň nebudete trpět bolestí páteře, kloubů a svalů. Pro domácí potřebu si vystačíte s omezenými funkcemi a masážními programy. Kdo by si nechtěl po náročném dni dopřát relax, odreagovat se od všudypřítomného stresu a pomyslně pohladil svoji mysl? Nyní se už jen pohodlně usaďte a užívejte si chvilku pro sebe.

Psali jsme: Měli bychom zatnout zuby a prostě to vydržet. Nic jiného se dělat nedá. To radí úspěšná spisovatelka Mornštajnová Celá ekonomika nejde do kytek. Třeba prodej šál a šátků vyletěl o stovky procent... Novou budovu potřebujeme. Moderním knihám hrozí zánik, varuje šéf Národní knihovny Kdo je ten autista, co mu padají kalhoty? Pirátský poslanec se stal obětí módní policie

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.