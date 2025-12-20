Liberální institut: Výzva k deregulaci a posílení konkurenceschopnosti

Dokument vyzývá k akci a nastiňuje konkrétní návrhy na snížení regulační zátěže v Evropě a oživení jednotného trhu.

Síť think-tanků 4liberty.eu oficiálně představila svůj nový Manifest evropské deregulace na setkání v Bruselu, na kterém se sešli policymakeři, zástupci podnikatelské sféry a odborníci z celé Evropy. Dokument vyzývá k akci a nastiňuje konkrétní návrhy na snížení regulační zátěže v Evropě a oživení jednotného trhu.

Manifest je výsledkem rozsáhlé práce sítě think-tanků a odborníků z celé střední a východní Evropy. Reaguje na dlouhodobý problém: navzdory opakovaným závazkům k „lepší regulaci“ počet a složitost legislativních aktů EU nadále roste, což vyvíjí značný tlak na ekonomické subjekty na celém kontinentu, zejména na malé a střední podniky, a zpomaluje inovace a roli Evropy jako globálního hráče.

Během akce účastníci diskutovali o tom, jak může Evropa tento trend zvrátit a posílit svou pozici v čím dál tím více konkurenčním globálním prostředí a měnící se geopolitické situaci USA. Manifest představuje čtyři klíčové priority zaměřené na dosažení měřitelných a účinných změn:

  • čisté snížení zbytečné regulace
  • univerzální ustanovení o časovém omezení platnosti právních předpisů (sunset clause)
  • zlepšení odpovědnosti u národních reforem
  • oživení jednotného trhu menším počtem administrativních překážek

„Kvalita podnětů, které jsme dnes obdrželi, potvrzuje, jak aktuální je toto manifest. Jsme hrdí na to, že můžeme představit dokument, který kombinuje odborné znalosti naší sítě a stanoví jasný směr reforem. Naším cílem je zapojit tyto doporučení přímo do procesu tvorby politik,“ říká Dan-Aria Sucuri, CEO 4liberty.eu.

Ve svém úvodním projevu Moritz Körner, poslanec Evropského parlamentu (FDP/Renew), zdůraznil paradox, který je jádrem současných reformních snah EU, a poznamenal, že „Evropská unie se často snaží omezit byrokracii byrokratickými prostředky“. Zdůraznil, že smysluplný pokrok vyžaduje rozhodnější přístup k regulaci zaměřený na výsledky, který skutečně podporuje růst a inovace.

Na prezentaci manifestu se podílel hlavní autor Martin Vlachynský (INESS), který hovořil o dopadech regulační inflace a nutnosti strategické změny v řízení EU. „Příliš dlouho jsme slýchali sliby o zjednodušení. Samotné zjednodušení však problém nevyřeší. Evropa potřebuje skutečný, měřitelný závazek k deregulaci, pokud chce zůstat konkurenceschopná v 21. století,“ dodal Vlachynský během své prezentace.

Martin Pánek z Institutu liberálních studií souhlasí: „Dlouhé roky jsme z Bruselu slyšeli fráze jako "better law-making" nebo že se Komise bude "soustředit na podstatné věci". Snad nadešel čas, kdy Brusel a národní státy vezmou deregulace seriózně.“

Manifest již získal širokou podporu a jako spolupodporovatelé se k němu připojilo mnoho think-tanků, obchodních sdružení a společností. Tato široká koalice odráží rostoucí uznání toho, že reformy regulace jsou klíčové pro schopnost Evropy inovovat, přilákat investice a rozšiřovat nové technologie.

Z České republiky se pod manifest podepsali mj. prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček, člen NERV Dominik Stroukal nebo cashback portál Tipli.cz.

4liberty.eu je platforma pro odborníky a intelektuály ze střední a východní Evropy, kteří ztělesňují liberální prostředí, kde mohou sdílet své názory a myšlenky. Institut liberálních studií je členem.
Zástupci 15 think-tanků z různých zemí včetně Polska, Maďarska, Slovenska, Slovinska, České republiky, Bulharska, Ukrajiny, Estonska, Litvy a Německa pravidelně publikují komentáře, analýzy a polemiky týkající se politického, ekonomického, společenského a kulturního života, jakož i témat, o nichž se v médiích vedou bouřlivé debaty, a to z pohledu střední Evropy.

