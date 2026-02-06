Ministr Juchelka: Mladým rodinám musíme dát jistotu a podporu

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k podpoře rodin.

Ministr Juchelka: Mladým rodinám musíme dát jistotu a podporu
Foto: Hans Štembera
Popisek: Aleš Juchelka, ministr práce a sociálních věcí

Páteční den jsem strávil tam, kde bije srdce sociální politiky – v Centru pro rodinu.  Právě tady, mezi lidmi, kteří se denně starají o ty nejzranitelnější, si člověk nejvíc uvědomí, co musíme v Praze u kulatého stolu dotáhnout.

Co jsme probrali?

Mladé rodiny a porodnost: V centrech, jako je toto, vidíme, co rodiče skutečně trápí. Pokud chceme, aby se v Česku rodilo víc dětí, musíme jim dát jistotu a podporu hned od začátku, ne je zavalit byrokracií.

Pěstounská péče: Mluvil jsem s profesionálními pěstouny. Jsou to hrdinové, ale systém jim to někdy zbytečně komplikuje. Musíme jim uvolnit ruce!

Peníze pro sociální služby: Centra pro rodinu dělají neuvěřitelnou práci, ale pořád bojují o každou korunu. Stabilní financování je prostě nutnost.

OSPOD: Potřebujeme, aby sociální pracovníci měli čas na práci v terénu a s rodinou, ne aby jen vyplňovali tabulky.

Díky všem v Centru za jejich nasazení. Takhle vypadá pomoc v praxi! 

Ing. Aleš Juchelka

  • ANO 2011
  • ministr práce a sociálních věcí
Psali jsme:

