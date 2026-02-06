Ministr Juchelka: Mladým rodinám musíme dát jistotu a podporu

Páteční den jsem strávil tam, kde bije srdce sociální politiky – v Centru pro rodinu. Právě tady, mezi lidmi, kteří se denně starají o ty nejzranitelnější, si člověk nejvíc uvědomí, co musíme v Praze u kulatého stolu dotáhnout.
Co jsme probrali?
Mladé rodiny a porodnost: V centrech, jako je toto, vidíme, co rodiče skutečně trápí. Pokud chceme, aby se v Česku rodilo víc dětí, musíme jim dát jistotu a podporu hned od začátku, ne je zavalit byrokracií.
Pěstounská péče: Mluvil jsem s profesionálními pěstouny. Jsou to hrdinové, ale systém jim to někdy zbytečně komplikuje. Musíme jim uvolnit ruce!
Peníze pro sociální služby: Centra pro rodinu dělají neuvěřitelnou práci, ale pořád bojují o každou korunu. Stabilní financování je prostě nutnost.
OSPOD: Potřebujeme, aby sociální pracovníci měli čas na práci v terénu a s rodinou, ne aby jen vyplňovali tabulky.
Díky všem v Centru za jejich nasazení. Takhle vypadá pomoc v praxi!
