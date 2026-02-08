„Tady v Česku už začínáte tušit, o čem mluvím.“ Nvotová varovala z pódia

Herečka Tereza Nvotová převzala na pódiu během Cen české filmové kritiky cenu za nejlepšího herce udělenou Milanu Ondríkovi za roli ve filmu Otec. Během děkovné řeči při převzetí ocenění se Nvotová rozhodla dodat slovo i ke slovenské kulturní a politické scéně.
„Slovenský film a slovenská kultura dnes není jen v ohrožení, ale ve stadiu systematické destrukce, a to ze strany vlády Roberta Fica, který se mstí umělcům prostřednictvím ministryně kultury za to, že od vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírové a odhalení hluboké korupce jsme stáli a stále stojíme na náměstích,“ uvedla herečka Nvotová.
„Filmy, které tento rok měly premiéru, byly ještě podpořené svobodným audiovizuálním fondem, ale dnes už nevím, jestli bychom takovou podporu získali a tento film by dost možná neexistoval,“ řekla a varovala před omezováním svobodného umění i médií. Náznaky podobného vývoje lze podle ní dnes pozorovat i v Česku.
„Když se zakáže svobodné umění a média, tak je to krok ke konci svobodné společnosti. Myslím, že tady v Česku už začínáte tušit, o čem mluvím,“ řekla Nvotová a pokračovala se svým varováním před „nebezpečným virem“ šířícím se po světě. „Lékem je nebát se a nebýt ticho,“ dodala slovenská herečka.
