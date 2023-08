Lukáš Andrýsek se stal generálním ředitelem CSG Mobility

reklama

V červenci tohoto roku vznikla v rámci holdingu CSG divize CSG Mobility. Tato divize spojuje dvě původní divize, a to CSG Rail a CSG Automotive. V nově vzniklé divizi jsou zastoupeny největší společnosti v holdingu, kterými jsou DAKO-CZ, a.s., výrobce brzdových systémů pro kolejová vozidla sídlící v Třemošnici, a kopřivnická automobilka Tatra Trucks se všemi svými přidruženými společnostmi. Sloučením do nové divize CSG Mobility dojde k maximálnímu využití synergií obou klíčových společností, využití dlouhodobých zkušeností a sil obou ve svých oborech silných a renomovaných značek.

Do čela divize CSG Mobility se postavil v pozici jejího generálního ředitele Lukáš Andrýsek, který je zároveň od jara tohoto roku CEO automobilky Tatra Trucks. Předtím působil ve společnosti DAKO-CZ, kde v roce 2016 začínal jako ekonomický ředitel, od roku 2018 působil jako výkonný ředitel a posléze postoupil na pozici generálního ředitele a předsedy představenstva. Pod jeho vedením společnost DAKO-CZ prudce expandovala po stránce výrobních i hospodářských výsledků. Tržby vzrostly během jeho působení z 950 milionů Kč v roce 2016 na 2,65 miliardy Kč v roce 2022, EBITDA ve stejném období stoupla ze 116 na 542 milionů Kč. Pod jeho vedením bylo založeno pět dceřiných společností v České republice a výroba brzdových systémů se rozšířila do Ostravy a formou dvou JV a jedné dceřiné společnosti i do Indie. Ve vedení Tatry má Lukáš Andrýsek za úkol navýšit výrobu, která by měla během několika let dosáhnout mety 2000 vozidel za rok.

David Chour, výkonný ředitel holdingu CSG, k nástupu Lukáše Andrýska do vedení divize CSG Mobility uvádí: „I když jsou železnice a automotive různé obory, existují zde synergické efekty, které nás vedly k rozhodnutí spojit je v rámci holdingu CSG do jedné divize. Lukáš Andrýsek díky dokonalé znalosti obou oborů i klíčových společností této divize je povolán k tomu, aby tyto synergie vyhledával, a to například na indickém trhu, kde se angažují DAKO-CZ i Tatra. Za sedm let působení ve vrcholných pozicích firem CSG dokázal své vynikající manažerské i obchodní schopnosti.“

Lukáš Andrýsek, generální ředitel divize CSG Mobility a automobilky Tatra Trucks uvádí: „Vedení divize CSG Mobility jsem přijal s přesvědčením, že tato organizační změna ve struktuře holdingu a zároveň propojení funkcí ředitele divize i její klíčové firmy v mé osobě významně pomůže dalšímu rozvoji automobilky Tatra i DAKO-CZ. Na úrovni divize mi bude pomáhat tým zkušených manažerů s odpovědností za obchodní či technický rozvoj členských společností.“

Lukáš Andrýsek je absolventem Slezské univerzity v Opavě v oboru ekonomika a IT. Před svým příchodem do holdingu CSG pracoval přes osm let na různých pozicích finančního managementu automobilky Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o.

