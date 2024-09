MHMP: Hlavní město pokračuje s výstavbou protipovodňových zábran, v ranních hodinách byla zastavena lodní doprava

V pátek v 19:00 hodin byly uzavřeny náplavky v Praze 1, 2 a 5. Pokud na místě zůstala některá vozidla, Správa služeb hl. m. Prahy v součinnosti s Městskou policii hl. m. Prahy zajistí jejich nucený odtah. Pokud zároveň na místě zůstane nějaký materiál, který by mohl být při větším průtoku Vltavy odplaven a případně ohrozit bezpečnost či majetek obyvatel Prahy, společnost Trade Centre Praha, jež spravuje pražské náplavky, zajistí odvoz tohoto majetku na bezpečná místa.

Povodňová komise také konstatovala, že vzhledem k předpovědím v sobotu ráno pokračuje výstavba protipovodňových zábran, a to konkrétně například v ulici Varhulíkova v Holešovicích, dále v Bubenči u Stromovky nebo na Zbraslavi. Stavět by se mělo v závislosti na umístění od 6:00 do 8:00 hodin. Celková délka nově stavěných protipovodňových zábran bude 89 metrů a zábrany mají výšku od 2,1 do 6,27 metru. Váha zábran a dalšího zařízení má více než 29 tun.

Již v ranních hodinách také byla zastavena plavba všech lodí na Vltavě, a to v závislosti na vývoji průtoku na Vltavě. Povodňová komise upozorňuje na zvýšený průtok a vyzývá všechny subjekty na vodním toku, aby postupovaly v souladu s povodňovými plány a svými provozními řády a dbaly zvýšené opatrnosti.

Magistrát hl. m. Prahy také zprovozní infolinku na čísle 800 100 000 v časech od 9:00 do 15:00 hodin. Linka bude sloužit Pražanům v krizové situaci, související s hrozícími povodněmi. I nadále podle předpovědí platí, že největším problém pro Prahu bude podle modelů přítok od Sázavy. Konkrétní situace bude také záviset na tom, jak přítoky vody do Vltavy ovlivní Berounka.

Praha také důrazně vyzývá pořadatele různých venkovních akcí v celém hlavním městě, aby zrušili konání akcí o víkendu, a to především u vodních toků, a také v parcích, lesoparcích a podobných místech, která by mohla být podmáčena a hrozil by zde případný pád stromů i v souvislosti s výstrahou na silný vítr. Pražští hasiči již evidují popadané stromy v různých částech metropole.

Povodňová komise se opět sejde v sobotu v 11:00 hodin a upřesní veškerá opatření. Hlavní město tímto žádá obyvatele, aby sledovali média, stránky ZDE a další kanály metropole, kde budou veškerá opatření aktualizována.

