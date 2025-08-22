Prokšanová (KSČM): Zestátnění ČEZu je naprosto legitimní požadavek

23.08.2025 8:14 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k zestátnění ČEZu a (ne)reakci předsedy hnutí ANO, zda souhlasí s návrhy Stačilo!.

Prokšanová (KSČM): Zestátnění ČEZu je naprosto legitimní požadavek
Foto: KSČM
Popisek: Petra Prokšanová

Nechtěla bych teď sedět v sídle ANO.

Ale vážně: hnutí Stačilo! má ve volebním programu, že strategická infrastruktura patří do veřejných rukou. To podepisuji a nevidím na tom nic skandálního. Páteř státu nesmí být předmětem spekulací, stát má mít plnou kontrolu nad svou (mj.) energetickou bezpečností.

Ačkoliv se Novinky.cz opět snaží vyvolat v lidech strach a nenávist ke Stačilo! a komunistům, zestátnění např. ČEZu je naprosto legitimní požadavek. Stát by tak mohl regulovat cenu energie pro české domácnosti a nemusel se řídit Lipskou burzou. Třeba Francie už svůj ČEZ (EDF) znárodnila před dvěma lety, jen tady opět zaprděný antikomunismus živený režimními médii dělá paniku.

A co se týče socialismu - ten má v programu KSČM coby dlouhodobý strategický cíl. Ovšem nejde o žádný NÁVRAT, nechceme zpět k socialismu, ale kupředu k socialismu.

Mgr. Petra Prokšanová

  KSČM
  • mimo zastupitelskou funkci
