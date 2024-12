MHMP: Hlavní město získalo ocenění v oblasti elektronizace veřejné správy

„Ocenění si velmi vážíme a děkuji všem kolegům, kteří se o něj zasloužili. Především ale dokazuje, že jdeme po správné cestě za naším hlavním cílem, kterým je s využitím nejmodernějších technologií neustále zefektivňovat chod úřadu a zároveň co nejvíce zjednodušovat komunikaci mezi občanem a úřadem,“ říká Martin Kubelka, ředitel Magistrátu hl. m. Prahy.

Výsledky soutěže byly slavnostně vyhlášeny hned ve čtyřech kategoriích: projekty obcí, měst, krajů a také centrální projekty. A vítězem v kategorii měst se stal projekt Magistrátu hl. m. Prahy nazvaný APLIKACE pro Závazné koordinované stanovisko – rychle a bezchybně, kterou realizovala společnost Marbes.

V rámci Magistrátu hl. m. Prahy byly v minulosti využívány pro tento účel tři aplikace (KOS, Kolečko a Obláček), které byly zastaralé a jejich rozvoj i podpora byly téměř nemožné. Na základě analýzy byla proto implementována nová aplikace, která umožnila sloučit v rámci jedné aplikace uživatele aplikaci´ KOS, Kolečko i Obláček. Řešeni´ je postaveno na využití agendového informačního systému PROXIO v prostředí datového centra Magistrátu hl. m. Prahy a integraci s celostátními informačními systémy e-governmentu. Aplikace podporuje evidenci žádosti´ o stanoviska a tvorbu koordinovaných stanovisek nad jedním dokumentem ve formátu MS Word (DOCX).

Díky tomu je například shodná evidence všech žádostí, jednotlivé žádosti o stanovisko jsou rozlišeny na základě oblasti´ žádosti (dle jednotlivých odborů, které stanoviska využívají/vydávají) nebo mimo jiné typ oblasti´ žádostí je realizován jako číselník s možnosti´ budoucího rozšíření.

Egovernment The Best 2024 je tradiční soutěžní sbírka nejzajímavějších projektů elektronizace veřejné správy v Česku, kterou každoročně vyhlašuje Magazín Egovernment ve spolupráci se společností ICZ. Smyslem soutěže je touto cestou shromáždit a prezentovat projekty, které byly v rámci státní a veřejné správy v daném roce realizovány a mohou být inspirativní ostatním. V polovině prosince bude ještě vydána publikace Egovernment The Best, která představuje všechny přihlášené projekty.