MHMP: Každý rok se do Prahy přistěhuje malé okresní město, přibližně polovina domů je dvoupatrových

Počet obyvatel Prahy oficiálně překročil 1,3 milionu a dále stoupá. Skutečný počet rezidentů je však vyšší, mnoho lidí totiž žije v Praze bez trvalého bydliště. Zemědělská půda tvoří 39,2 % rozlohy Prahy. V dopravě 46 % cest po městě zajišťuje MHD, 23 % auta, 30 % cest je vykonáno pěšky nebo na kole. Na 55 % budov má maximálně dvě podlaží. To je jen výběr několika zajímavých faktů, kterými jsou ÚAP doslova napěchované.

„ÚAP tvoří datový základ pro rozvoj města, bez kterého nelze dobře plánovat. Potvrzuje se, že Praha a Středočeský kraj jsou propojený organismus, který je nutné řešit v návaznosti. V Praze se také vytvoří čtvrtina hrubého domácího produktu celé republiky a pracuje tu každý sedmý zaměstnaný v Česku,“ říká náměstek primátora Petr Hlaváček, který má v gesci územní rozvoj, a dodává, že silná ekonomická základna Prahy je přínosem pro celý stát.

Aktuální verze ÚAP reflektuje nejnovější socioekonomické a environmentální trendy, včetně urbanistického rozvoje, demografických změn, dopravní infrastruktury, veřejné vybavenosti, klimatických aspektů a ochrany přírodního prostředí. Novinkou v této aktualizaci je zejména rozšíření témat souvisejících se zelenou infrastrukturou, občanskou vybaveností a hodnocením cílů udržitelného rozvoje v souladu s globální Agendou 2030 Organizace spojených národů. Součástí výstupů je ale například i podrobný Katalog městských částí a Katalog lokalit.

Dostupné online, plně responzivní a anglicky

V souladu s principy otevřeného přístupu je obsah ÚAP k dispozici veřejnosti prostřednictvím online Portálu ÚAP uap.iprpraha.cz, který dostal zbrusu novou podobu. „Digitální podoba umožňuje interaktivní práci s obsahem, vizualizaci mapových a statistických podkladů, přehlednou prezentaci klíčových informací a také praktickou přívětivost pro uživatele z řad úředníků stavebních úřadů i těch, kteří se zabývají územním plánováním. Je také rozcestníkem pro všechny důležité materiály. Vůbec poprvé je Portál dostupný také v angličtině,“ říká za pořizovatele ředitel odboru územního rozvoje pražského magistrátu Filip Foglar.

„Je důležité, aby město plánovalo svůj rozvoj na základě aktuálních a analyticky podložených informací. I nadále se ukazuje, že průměrná doba povolovacích procesů u složitějších akcí je mnohonásobně delší než kdekoli jinde v Evropě. Důvodem je neúměrná složitost administrativního procesu. Ani přes legislativní úpravy, které v minulých letech proběhly, se tempo nezrychlilo,“ dodává ředitel IPR Ondřej Boháč.

Praha ze zákona odvádí velkou část daňových příjmů do přerozdělování a nedostává zpět tolik, aby to pokrylo náklady metropole. Počet obyvatel se totiž navyšuje o dojíždějící za prací a do škol (cca 250 až 400 tisíc lidí), za službami a turisty – i to limituje investiční možnosti města.

Dle zákona slouží Územně analytické podklady jako odborný podklad pro rozhodování v území a pro tvorbu všech důležitých dokumentů při plánování města, zároveň jako nástroj pro monitoring a hodnocení územního rozvoje Prahy. Dokument umožňuje sledovat dlouhodobé trendy a poskytuje podklady pro územní plánování, včetně územního plánu města. Aktualizace probíhá ve čtyřletém cyklu a zahrnuje podrobné analýzy stavu a vývoje území, identifikaci problémových oblastí a vyhodnocení udržitelného rozvoje.

Dokument obsahuje:

14 knih = 2157 stran textu s obrázky (z toho: 390 map, 238 grafů, 74 diagramů)

567 prostorových datových vrstev

600 dlouhodobě sledovaných statistických údajů

215 indikátorů z cílů strategických dokumentů Prahy

470 map v aplikaci Atlas ÚAP, které si lze samostatně zapnout a přibližovat v nich

Další materiály ÚAP naleznete ZDE a na webu ÚAP.

