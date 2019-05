MHMP: Odstraňte bariéry z veřejného prostoru. Požádat si můžete o grant

Napadá vás, jak pomoci osobám se sníženou schopností pohybu při jejich každodenních aktivitách? Zpracujte do 9. července 2019 svůj nápad a požádejte město o finanční podporu. Praha na projekty odstraňování bariér může v rámci grantů rozdělit až pět milionů korun.

Víte o budově, která slouží veřejnosti a chybí jí například nájezdová rampa pro kočárky a vozíčkáře? Potřebujete v blízkém kulturním zařízení vybudovat bezbariérově přístupné sociální zařízení? Nebo by škole v sousedství pomohla elektronická signalizace pro žádost o asistenci? Přesně pro tyto účely vypisuje pražský magistrát dvouletý grant.

„Oproti loňsku jsme grant upravili tak, aby na něj mohl dosáhnout téměř kdokoli. Jednak jsme navýšili maximální částku finanční podpory pro jednotlivé žadatele, a zároveň jsme prodloužili dobu pro podávání žádostí na 40 dní. Také je důležité, že žadatelé budou mít na realizaci projektu jeden rok. Je na to tedy mnohem více času než v předešlých letech,“ vysvětluje Adam Scheinherr, náměstek pražského primátora.

O dotaci může zažádat téměř kdokoliv - městská část (MČ) nebo příspěvkové organizace Prahy, nestátní neziskové organizace, ale i fyzické a právnické osoby. Při částečné spoluúčasti mohou pro své projekty získat až milion korun. Žádosti lze podávat od 31. května do 9. července 2019 a přidělené finance musí žadatelé využít nejpozději do konce roku 2020. Úspěšné projekty magistrát podpoří dohromady částkou až pět milionů korun.

V loňském roce byly uděleny granty například projektům na zřízení bezbariérového vstupu do budovy Úřadu MČ Praha-Čakovice, na instalaci výtahu pro vozíčkáře v poliklinice v Praze 7, vybudování sociálního zařízení jak do Nadace Charty 77, tak budovy ČVUT, ale také do Fakultní základní školy Chodovická.

O systematické zlepšování podmínek přístupnosti na území Prahy usiluje magistrát touto formou již třetí rok v řadě. Snaží se motivovat všechny městské subjekty, aby identifikovaly významné překážky pro vozíčkáře a maminky s kočárky a spolu s městem začaly tyto bariéry odstraňovat.

O přidělení dotace rozhodne příslušný orgán hlavního města Prahy nejpozději do konce září.

autor: Tisková zpráva