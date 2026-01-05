Za Fialy si Ukrajinci zvykli, že mohou cokoliv... Diplomaté oceňují Macinkovu reakci

05.01.2026 17:31 | Komentář
autor: Radim Panenka

Ukrajinský velvyslanec svými kritickými výroky na adresu šéfa Sněmovny Tomia Okamury pokračuje v konfrontačním stylu, za který nakonec předčasně opustil svou diplomatickou misi v Polsku. Pokud vyjadřoval vlastní názor, měl by z Česka být podle exministra zahraničí Cyrila Svobody odvolán. Podle našich zdrojů z Černínského paláce se českým diplomatům zamlouvá reakce nového ministra, který si diplomata Zvaryče zve za kobereček.

Za Fialy si Ukrajinci zvykli, že mohou cokoliv... Diplomaté oceňují Macinkovu reakci
Foto: Hans Štembera
Popisek: Velvyslanec Ukrajiny v České republice Vasyl Zvaryč

Výpady ukrajinského velvyslance vůči předsedovi Poslanecké sněmovny Tomiu Okamurovi jsou mimo jakákoli diplomatická pravidla. Zahraniční diplomat si na nejvyšší představitele hostitelského státu nesmí dovolit útočit, už vůbec ne veřejně. Vyplývá to z rozhovorů serveru ParlamentníListy.cz s několika českými diplomaty.

Ti rovněž oceňují sebevědomý přístup nového ministra zahraničí i celé vlády, která dala najevo, že si výpady ukrajinského velvyslance vůči českým ústavním činitelům nenechá líbit. 

Exministr zahraničí, právník a šéf Diplomatické akademie Cyril Svoboda pak dodává, že pokud ukrajinský velvyslanec tímto způsobem tlumočil názor prezidenta Zelenského, měl k tomu zvolit standardní diplomatické kanály. A pokud Zvaryč sděloval svoje názory, jde o nepřijatelné chování, které by mělo skončit jeho odvoláním.

Po novoročním projevu šéfa Sněmovny Tomia Okamury se intenzivně řeší ukrajinská reakce na jeho slova. Zelenského velvyslanec v Praze se totiž do Okamury, třetího nejvyššího ústavního činitele státu, veřejně pustil.

„Urážlivá a nenávistná vyjádření Tomia Okamury na adresu Ukrajiny a Ukrajinců, pronesená dnes v jeho novoročním projevu, považujeme za jeho osobní postoj, zjevně formovaný pod vlivem ruské propagandy. Slova, která si dovolil použít vůči mým krajanům a Ukrajině, včetně demokraticky zvoleného vedení ukrajinského státu, jsou nedůstojná a naprosto nepřijatelná. Jsou v rozporu se zásadami demokratické společnosti i s hodnotami, na nichž je Česká republika jako nedílná součást evropského společenství založena,” napsal na sociální sítě ukrajinský velvyslanec v Česku Vasyl Zvaryč. 

Ve své kritice šéfa Sněmovny šel ještě dál. „Očekáváme, že orgány státní moci a občanská společnost České republiky poskytnou těmto výrokům náležité hodnocení a posoudí jejich slučitelnost s vysokou státní funkcí, kterou tento politik zastává,” vyzval de facto Zvaryč k Okamurově odvolání, čehož se ihned chopila sněmovní opozice.

Zvaryč zřejmě nepočítal s ostrou reakcí nové české vlády. Ukrajinský diplomat bude muset na kobereček na ministerstvo zahraničí, kde se nejspíš od ministra Petra Macinky dočká ne úplně pochvalných slov. Otázkou také je, zda velvyslance přijme sám ministr, anebo tuto úlohu převezme některý z jeho podřízených. I to by byl výrazný signál.

„Nepovažuji za vhodné, aby velvyslanec cizího státu veřejně hodnotil výroky jednoho z nejvyšších ústavních činitelů České republiky. Pokud má kterákoli diplomatická mise výhrady nebo otázky, existují k tomu standardní diplomatické kanály. Česká politika je však věcí českých občanů a jejich demokraticky zvolených zástupců,” reagoval šéf české diplomacie Petr Macinka.

Nejde přitom ani primárně o obhajobu slov Tomia Okamury, s nimiž se celá vláda zcela neztotožňuje, jako o kritiku ukrajinského diplomata, který by měl usilovat o dobré vzájemné vztahy a nikoli veřejně kritizovat a vyzývat k odvolání voleného politika hostitelské země. 

Podle bývalého ministra zahraničí Cyrila Svobody sice nebylo na místě ostré prohlášení předsedy Sněmovny Tomia Okamury vůči Ukrajině, což ale podle něho neopravňuje jejího velvyslance k takové reakci.

„Předseda Poslanecké sněmovny šel svými výrazy za hranu toho, co má říkat předseda Poslanecké sněmovny. Nicméně protest velvyslance může být pouze formální, protože mluví za hlavu státu. Co udělal, udělala hlava státu. Jeho slovy promluvil na našem území prezident Zelenský. Úkolem diplomata není sdělovat svůj názor, ale názor svého prezidenta, respektive své vlády. Na to ale máme standardní cesty a argument, že jedna strana porušila nějaké pravidlo neopravňuje druhou stranu, aby pravidla porušila také. Odpověď velvyslance mohla být velmi striktní a ostrá, ale měly být použity standardní metody, buď audience nebo nóta či jiná forma, ale nikoli veřejně do médií,” uvádí Svoboda pro ParlamentníListy.cz.

Je podle něho otázkou, zda velvyslanec Zvaryč tlumočil oficiální stanovisko svého prezidenta. „Buď dostal instrukci od prezidenta, anebo to řekl sám o sobě a takový velvyslanec je na odvolání, protože nemá jakkoli komentovat vnitropolitickou situaci. Nic mezi tím není,” dodal Cyril Svoboda.

ParlamentníListy.cz se o věci bavily s několika českými diplomaty, z nichž většina v zahraniční službě našeho státu pracuje dlouhá léta. Žádný z nich neměl pro komunikační styl Vasyla Zvaryče pochopení. Naopak si spíše posteskli, že tento konfrontační styl nikdy nezažily u jiné země než u Ukrajiny.

„Ukrajinci jsou takoví dlouhodobě, jejich diplomaté se přesně takhle arogantně chovali i před válkou, pouze s tím tolik nevystupovali na veřejnost. Až za Fialy si zvykli, že mohou cokoli. Kritizovat údajně protiukrajinské české politiky, vyzývat k jejich odvolání, naléhat a tlačit. To není žádná diplomacie, ale bylo jim to jistým způsobem tolerováno, protože jde o Ukrajinu čelící ruské agresi. Jenže s takovým přístupem hostitelskou zemi dříve nebo později naštvete místo toho, abyste usilovali o co nejlepší vztahy v zájmu občanů obou států,” popisuje nejmenovaný český diplomat. 

Jeden z aktivních českých velvyslanců věc vidí podobně. „Nedovedu si představit, že bych takovým způsobem kdy sám vystoupil směrem k představitelům své hostitelské země, to by mě nenapadlo. Pokud se týče Ukrajinců, ti si bohužel na takto konfrontační styl zvykli. Během působení předchozí Fialovy vlády mohli urážet, vydírat a tehdejší naše vláda jim za to ještě tleskala. To si ani Rusové nedovolili, aby třeba po Vrběticích jejich velvyslanec vyzýval české vládní politiky k odchodu. Opravdu nevím o tom, že by tímto stylem vystupoval jakýkoli stát s výjimkou Ukrajiny. Tu válku nám byl čert dlužný,” říká dlouholetý český diplomat.

Další z letitých zaměstnanců Černínského paláce v neformální debatě s redakcí serveru ParlamentníListy.cz ocenil, že nový ministr Petr Macinka k věci ihned zaujal jasné stanovisko. „Mnozí jsme tu čekali, jak se k tomu ministr postaví a musím říct, že nás reakce Macinky potěšila. Je to návrat k sebevědomé politice a vzkaz, že příště už si mají dát buď pozor, anebo Zvaryče povolat zpátky do Kyjeva. Je potřeba dát najevo, že je tu nová vláda s jasnou demokratickou legitimitou, která činí suverénní rozhodnutí a neplní pouze na počkání přání Ukrajiny,” řekl nám pod podmínkou anonymity zdroj z Ministerstva zahraničních věcí.

Připomeňme, že Vasyl Zvaryč do Prahy dorazil de facto přímo ze své mise velvyslance Ukrajiny v Polsku, kde si znepřátelil prakticky celé vedení státu včetně tehdejšího prezidenta Andrzeje Dudy. Kyjev nakonec Zvaryče z Varšavy stáhl, aby se vyhnul hrozící ostudě, že bude polskou vládou označen za personu non grata a vyhoštěn. Krátce po návratu z Varšavy do Kyjeva jmenoval Vasyla Zvaryče prezident Zelenský velvyslancem v České republice.

