Okamura (SPD): Máme plán, jak zajistit dostupné bydlení

Valnou většinu Čechů drtí nedostupnost bydlení. Ukazuje to průzkum agentury STEM/MARK pro Salutem Group, o němž informovalo Aktuálně. Téměř polovina Čechů přiznala, že dává na bydlení zhruba třetinu svých příjmů. "Náklady jsou pro mnoho lidí likvidační," konstatují experti. Máme plán, jak zajistit dostupné bydlení.
"Jak vyplývá z průzkumu, téměř pro dvě třetiny Čechů je nemožné najít ve svém regionu cenově dostupné bydlení. Jako hlavní překážky uvádí lidé nejčastěji vysoké ceny nemovitostí, nízké příjmy nebo vysoké úroky hypoték," okomentoval výsledky průzkumu Jaroslav Ton, spoluzakladatel Salutem Group.
Data ukazují, že ve svém a kompletně splaceném bydlení aktuálně žije pouze 38 procent Čechů. Další téměř pětina respondentů splácí hypotéku a necelá třetina lidí bydlí v nájmu. Skoro polovina Čechů pak dává více než 30 procent příjmů právě na bydlení.
Zvlášť zranitelní jsou mladí lidé ve věku 18 až 29 let. Většina z nich zkrátka na vlastní nemovitost finančně nedosáhne, i kdyby chtěla. Zhruba třetina mladých Čechů přiznala, že nedokáže nic ušetřit a žije prakticky bez úspor. I to je důvod, proč zhruba 70 procent všech lidí do 29 let žije ve sdílených bytech nebo u rodičů.
Z podkladů agentury STEM/MARK pak vyplývá, že 81 procent oslovených Čechů hodnotí současnou situaci s bydlením negativně.
Nová vláda ANO, SPD a Motoristů učiní z dostupného bydlení jednu z hlavních priorit. Prosadí zrychlení a zjednodušení stavebního řízení, podpoří výstavbu nájemních a družstevních bytů, zajistí státní podporu financování bydlení pro mladé rodiny a klíčové profese. Zajistí také podporu výstavby studentských kolejí a bytů pro seniory.
Připravíme nový stavební zákon, který přinese zjednodušení a zrychlení územního plánování i povolovacích řízení, přičemž stavební úřad navíc nebude nahrazovat povinnosti stavebníka a projektanta. Zákonem stanovíme bydlení jako veřejný zájem. Bytové komplexy zařadíme pod strategické stavby státu pro rychlejší a koordinované schvalování. V návaznosti na nový stavební zákon zajistíme efektivní digitalizaci stavebního řízení, založenou na modulovém řešení.
Zabezpečíme kvalitní personální řízení a dostatečnou metodickou podporu uživatelům včetně adekvátního pilotního ověření celého projektu. Státní fond podpory investic (SFPI) rozšíří své aktivity mimo dotační program Dostupného nájemního bydlení i do oblasti poradenství v oblasti bydlení, regionálního rozvoje a podpory venkova (projektová příprava, podpora strategických investic obcí do modernizace veřejných prostranství v bytové zástavbě, regenerace brownfieldů, místních komunikací a cestovního ruchu, podpora výstavby bytů pro seniory).
Podpoříme a obnovíme programy určené na rozvoj technické infrastruktury, rekonstrukce panelových bytů, revitalizace sídlišť. Podpoříme mladé rodiny státní zvýhodněnou půjčkou na akontaci při pořizování prvního bydlení a obnovíme bonus za každé narozené dítě. V návaznosti na zrychlení výstavby a aktuální výši úrokové sazby hypoték zajistíme státní podporu na úroky z hypotéky při pořízení prvního bytu pro mladé rodiny pečující o dítě do 6 let a pro klíčové profese.
Připravíme úpravu legislativy družstevního bydlení pro zefektivnění jejího fungování, zavedeme státní garance pro družstva pro usnadnění výstavby a vytvoříme investiční pobídky a daňové úlevy pro dlouhodobé investory do dostupného nájemního a družstevního bydlení. Modernizujeme právní úpravu pro zefektivnění činnosti a fungování společenství vlastníků jednotek.
