Bubeníček (KSČM): Hulvátská kampaň proti Stačilo!

Máme zde Nový rok. A tak zase hodnotíme jaký byl ten loňský a že mohl být lepší. To vlastně říkáme každý rok. A on opravdu mohl být lepší. Byly parlamentní volby a komunisté kandidovali v rámci Stačilo.
Nakonec zde byla i Sociální demokracie a několik malých stran. Týden před volbami preference kolem 7 procent. Volby propadák 4,3 procenta. Druhé volební období ve sněmovně bez levice.
Přitom v Ústeckém kraji tomu věnoval lídr Jaroslav Komínek maximum, času i peněz. Ale lidé hlavně vnímají co slyší ze sdělovacích prostředků na centrální úrovni.
To byla tvrdá či spíše hulvátská kampaň proti Stačilo, podpořená pravicovými bojůvkami při mítincích.
Jednou z příčin byla i válka na Ukrajině, tvrdé postoje proti EU a NATO a v poslední fázi i tvrdý atak na církve a ANO. Nerozhodní se zalekli a dali hlas ANO a SPD.
Ale přece jen nastala jedna významná věc. Máme novou vládu. Taková pravicová vláda s lidskou tváří. Před volbami bylo slibů hodně a dalo se na ně nalákat hodně lidí.
Po volbách se začalo ostří slibů otupovat a po ustavení nové vlády se již lidem jasně řeklo, co bylo myšleno vážně a co se dá realizovat. Vážně se nemyslelo referendum o EU či NATO.
Postoj k Ukrajině představuje šachovou partii.
Ale vládě chybí jeden ministr. Před lety byl prezident Miloš Zeman tvrdě kritizován, že porušuje ústavu a nejmenuje ministry podle návrhu premiéra. Nyní to samé dělá prezident Petr Pavel a je klid po pěšině.
Co jsem si připomněl koncem října, bylo 16 let od úmrtí legendárního fotbalisty Františka Veselého. Bylo mu pouhých 66 let. Několik dnů před tím hrál za starou gardu Slávie v Bílině. Na pravém křídle proháněl o dvacet let mladší soupeře. Při večeři pil minerálku a říkal, že chce hrát za starou gardu do sedmdesátky.
Byl jsem poslední novinář co s ním dělal rozhovor.
Zemřel také v 82letech kardinál a 12 let arcibiskup pražský Dominik Duka. Potkávali jsme se na různých akcích a vždy se ke mně hlásil. Kdy si také mohl popovídat s komunistickým hejtmanem.
Uplynulo 120 let od narození kardinála Štěpána Trochty, který se stal v roce 1947 biskupem litoměřickým. Při jeho pohřbu v dubnu 1974, vojákoval jsem v Jiříkových kasárnách, jsme měli zakázané vycházky.
A poslední vzpomínka. Někdy v roce 1992 přijela do Bíliny delegace dánského města Saeby navázat spolupráci. Při večeři v lázních vedoucí delegace říká, poprvé v životě vidíme živého komunistu. Následně jsem již jako bílinský radní malé město na severu Jutského poloostrova také navštívil.
Ale máme už za sebou nejkrásnější svátky v roce, Vánoce. Doufám, že jste je prožili v klidu, míru a pokoji. Ten mír zdůrazňuji. V kruhu svých nejbližších.
Přeji vám úspěšný a pohodový Nový rok.
Oldřich Bubeníček
