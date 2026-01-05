Hrazdil (PRO): Nejsme kolonie ani přívěsek. Česká vláda má hájit české občany

Dnes chci mluvit hlavně o České republice. O tom, co je pro nás důležité – bezpečí, prosperita a svoboda. A také o tom, čemu se musíme vyhnout.
Česká republika musí rozhodovat sama
My nejsme žádná kolonie ani přívěsek. Česká vláda má hájit české občany a české zájmy. Spolupráce v Evropě je v pořádku, ale jen tehdy, když respektuje národní suverenitu a zdravý rozum.
EU jako odstrašující případ: směr, který musíme zastavit
Pod vedením Komise Ursuly von der Leyen (druhé funkční období od 1. prosince 2024) vidíme, jak snadno se z „evropské spolupráce“ stává centralizace, ideologie a tlak na členské státy.
European Commission
Tohle směřování musíme okamžitě zastavit a prosazovat změny tak, aby Evropa sloužila lidem, ne lobby a úřednickému aparátu a nadnárodním společnostem.
Konec fanatického „zeleného šílenství“ (ETS1/ETS2)
Ochrana přírody má smysl. Ale když se z ní stane záminka pro zdražování života a podnikání, je to špatně.
Příklad: ETS2 (emisní povolenky pro budovy a silniční dopravu) má být plně spuštěn v roce 2027.
Climate Action
Ať tomu říkají jakkoliv, dopad je jasný: další náklad, který se v cenách promítne do domácností i firem. Česká republika musí říct nahlas: takhle ne.
Podmínky pro firmy = práce a prosperita pro lidi
Naše ekonomika stojí na práci našich lidí a na tom, že tady firmy investují, vyrábí a zaměstnávají.
Potřebujeme Evropu i český stát, které firmám nepodráží nohy regulacemi a náklady, ale vytváří jim férové prostředí, aby se jim vyplatilo zůstat tady.
Zemědělci: reálná podpora, férové dotace
Bez vlastního zemědělství nemáme potravinovou bezpečnost. Podpora zemědělců nesmí být jen „papír“, ale reálné podmínky pro výrobu a férovost v dotacích napříč EU.
Migrace: ochrana našich lidí, žádné experimenty
Česká republika musí chránit své obyvatele. A proto odmítáme, aby k nám kdokoli přenášel důsledky selhání jiných států.
Pakt o migraci a azylu má začít platit od 12. června 2026.
Consilium
Západní Evropa je varování, ne návod.
A když někdo říká, že bezpečnostní obavy jsou „přehnané“, tak tady je příklad, proč je musíme brát vážně: Německý Bundestag zveřejnil údaje o tzv. TVBZ (zatížení podezřelými) u násilné kriminality na 100 000 obyvatel podle státní příslušnosti – 163 u německých občanů, 1 740 u syrských a 1 722 u afghánských.
Deutscher Bundestag
Svoboda slova: stop perzekuci za názor
A ještě něco zásadního: svoboda projevu. Názor nesmí být důvodem k vyhazovu, honu, nálepkování nebo kriminalizaci slušných lidí. Demokracie není jen o volbách je i o tom, že se lidé nesmí bát mluvit.
Média: nejsou od toho, aby řídila stát
Mainstreamová média mají informovat, kontrolovat moc ale ne určovat směr země. A měla by se zamyslet, jak velký podíl mají na tom, že je společnost rozdělená.
Už bylo dost lží, nekonečných útoků a strašení válkou, „že jsme ve válce“, nebo apokalypsami. Pojďme zpátky k racionalitě, klidu a řešením.
Česká republika na prvním místě: bezpečná, svobodná a prosperující.
