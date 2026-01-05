Budu sledovat vládu, sliboval Pavel. A Holec se neudržel

Komentátor Petr Holec zveřejnil svůj nový komentář. Tentokrát ho věnoval prezidentovi Petru Pavlovi, který ve volbách sliboval „řád a klid“. Na Pražském hradě se ale podle Holce utrhl ze řetězu a do nového roku rozjel „slušný neřád a neklid“.
arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.
„Začalo to hned jeho novoročním projevem, generál fakt nelenil,“ píše publicista ve své rubrice Čistý řez Petra Holce na platformě Opinio.
Upozornil, že hradní pán řekl, že bude sledovat, jestli vláda premiéra Andreje Babiše a její ministři „naplňují svůj slib“ a jestli „nedělají kroky, které mohou ohrozit naši demokracii“. Podle Holce tím projevil skvělý smysl pro humor. „Nebo spíš drzost,“ zamýšlí se komentátor.
Prezidentská diverze rozvědčíka Pavla
Uvádí, že ke „sledování“ někdejšího rozvědčíka vycvičili komunisti, takže jistě ví, o čem mluví. „Škoda jen, že stejně nesledoval i naplňování slibů předchozí vlády Petra Fialy,“ posteskl si Holec.
Fialův kabinet totiž podle něj všechny své hlavní sliby popřel, a to včetně dvou programových prohlášení.
„To by byla prezidentská diverze, co?“ rozjel se Holec. A zamyslel se nad tím, že kdyby Pavel začal kontrolovat i naplňování svých vlastních slibů, bylo by to na abdikaci.
Šlape podle jeho slov po Ústavě, kterou můžeme považovat za právní bibli demokracie. „Začalo to předvolební selektivní diskvalifikací z vlády politiků SPD a Stačilo! a pokračuje to nejmenováním Motoristy Filipa Turka ministrem,“ vysvětluje Holec.
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Soudí, že podle Ústavy prezident musí Turka na návrh premiéra jmenovat. „Finále téhle bitvy nás proto čeká právě teď,“ zdůrazňuje komentátor.
Okamurův projev nebyl úplně nezvalovský
Zmiňuje také, že Pavel chce jednat s Babišem kvůli novoročnímu proslovu šéfa SPD a Sněmovny Tomia Okamury. „Jeho projev možná nebyl úplně nezvalovský a mluvil víc jako šéf SPD než Sněmovny, řekl v něm ale nemálo nepříjemných pravd. Třeba že je Ukrajina obludně zkorumpovaná a že tam kradou i naše peníze na pomoc,“ napsal Holec.
Dále uvádí, že se Okamura nijak nezodpovídá prezidentovi. Okamuru si podle něj případně řeší premiér a Sněmovna, jíž předsedá.
Tomio Okamura
Prezident může klidně sedět v koutě a šoupat nohama, jak opozici vzkázala Okamurova předchůdkyně v čele sněmovny Markéta Pekarová Adamová. „Anebo radši vyrazit na Dakar, svůj dlouhý objektiv má už jistě přichystaný,“ přidal ironickou poznámku.
Anebo by se letos Pavel místo Dakaru mohl výjimečně věnovat Ústavě. „A proč ne i s manželkou Evou, jíž jako první prezident zajistil gáži sto tisíc korun měsíčně, protože je to prý fakt facha? Už vidím bývalou totalitní politručku, jak někdejšímu rozvědčíkovi v jednom ze svých slušivých kostýmů pomalu předčítá pasáže z Ústavy o tom, že suverénem v našem demokratickém systému je...,“ kochá se Holec představou.
Jestli chce Pavel opravdu dohlížet na dodržování demokracie, měl by podle publicisty začít u sebe. „Byl by to skutečně státnický vstup do nového roku!“ soudí Holec.
