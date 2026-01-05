Pražské služby: Kam odnést stromečky po svátcích?

Stromečky stačí zbavit ozdob a odnést je k nejbližšímu veřejnému stanovišti tříděného odpadu přímo na ulici. Z důkladně odstrojených a neznečištěných kusů vznikne v rámci cirkularity štěpka nebo kompost. Umělé vánoční stromečky by měli lidé odvézt na sběrný dvůr.
Vánoční stromečky se po svátcích znovu vracejí do ulic hlavního města. Další smysluplné využití najdou v případě, že je lidé pečlivě odstrojí a odnesou ideálně k veřejným stanovištím tříděného odpadu. „Pro stromečky vypravujeme speciální čety, popelářská auta nebo menší nákladní vozy s valníkem. Občany žádáme, aby jehličnany nevyhazovali do žádné z popelnic ani kontejnerů, ale odkládali je vedle barevných nádob, kde si je vyzvedneme,“ vysvětluje tiskový mluvčí Pražských služeb Alexandr Komarnický.
Nejbližší veřejné stanoviště tříděného odpadu lze dohledat snadno a rychle v online mapě ZDE. V centru, kde se barevné nádoby v ulicích vyskytují v omezeném množství, je možné nechat stromečky u veřejně přístupných černých popelnic na směsný komunální odpad, které nestojí ve vnitroblocích, za ploty nebo přímo v budovách, ale mají své místo celoročně venku. „Obyvatelé metropole jsou na tento systém léta zvyklí. Novopečené Pražany a návštěvníky moc prosíme, aby se připojili a pomohli nám udržet ulice čisté,“ dodává generální ředitel společnosti Patrik Roman.
Další možností, kde se důstojně rozloučit s tímto symbolem Vánoc, jsou sběrné dvory. Jejich adresu, provozní dobu i poskytované služby najdou zájemci ZDE. Na sběrném dvoře přijmou kromě rostlinného bioodpadu také dřevo, objemný odpad z domácnosti, elektrospotřebiče, jedlé oleje a tuky nebo například umělé vánoční stromky, které rozhodně nepatří do žádného z kontejnerů.
První stromečky se venku objevují hned po Štědrém dni. Většinou se jich ale lidé zbavují až po Třech králích. Od 7. ledna až do konce února jich popeláři v souladu s objednávkou hlavního města svezou stovky tisíc. V přepočtu na hmotnost šlo za loňský rok přibližně o 512 tun tohoto svátečního bioodpadu z celé Prahy. Očištěné kusy míří do kompostáren, kde poslouží k výrobě štěpky nebo kompostu. Naopak ty znečištěné nebo řádně neodstrojené najdou své využití v ZEVO Malešice. Zde z nich vznikne světlo a teplo pro pražské domácnosti.
Pražské služby zároveň apelují na občany, aby se vánočních stromků nezbavovali v přírodě. Zapomenuté ozdoby by totiž mohly ublížit zvířatům v lesích a parcích.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.