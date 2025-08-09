Ministr Kulhánek: Ostrava a její kontaktní místo pro bydlení

Poslední zastávka v Moravskoslezském kraji: Magistrát města Ostrava a jeho kontaktní místo pro bydlení.
Funguje tu v rámci služby Sociopoint Ostrava, která poskytuje obyvatelům města univerzální poradenství – od financí po lékařskou péči.
Kontaktní místo tu otevřeli v listopadu 2022. Od té doby v něm obsloužili skoro 1 900 lidí. 350 z nich tady pomohli s vyplněním žádosti o sociální byt ??. Funguje tu i bydlení s garancí, které si zvládne udržet 85 % domácností.
Byl bych rád, aby se ostravskou praxi podařilo převést i do dalších měst a obcí ČR. Tohle tady funguje skvěle.
Ing. Petr Kulhánek
autor: PV