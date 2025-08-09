Ministr Kulhánek: Ostrava a její kontaktní místo pro bydlení

11.08.2025 4:29 | Monitoring

Ministr Kulhánek: Ostrava a její kontaktní místo pro bydlení
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek

Poslední zastávka v Moravskoslezském kraji: Magistrát města Ostrava a jeho kontaktní místo pro bydlení.

Funguje tu v rámci služby Sociopoint Ostrava, která poskytuje obyvatelům města univerzální poradenství – od financí po lékařskou péči.

Kontaktní místo tu otevřeli v listopadu 2022. Od té doby v něm obsloužili skoro 1 900 lidí. 350 z nich tady pomohli s vyplněním žádosti o sociální byt ??. Funguje tu i bydlení s garancí, které si zvládne udržet 85 % domácností.

Byl bych rád, aby se ostravskou praxi podařilo převést i do dalších měst a obcí ČR. Tohle tady funguje skvěle.

Ing. Petr Kulhánek

  • BPP
  • ministr pro místní rozvoj
Článek obsahuje štítky

bydlení , Kulhánek , STAN

autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k bydlení.