MHMP: Praha podpoří rozvoj nabíjecí infrastruktury pro elektromobily

„V letošním roce investujeme 100 milionů korun do obnovy veřejného osvětlení v projektu e-mobility. Díky tomu vznikne přibližně 150 takzvaných EV-ready lamp, které umožní v budoucnu instalaci dobíjecích stanic pro elektromobily,“ uvedl náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast infrastruktury Michal Hroza.
Podle středního scénáře Generelu rozvoje dobíjecí infrastruktury se předpokládá, že po ulicích hlavního města bude v roce 2030 jezdit až 180 000 elektromobilů. Pro tento případ je potřeba mít k dispozici zhruba 4 500 dobíjecích stanic. Jednou z možností pro navyšování stávajícího počtu dobíjecích stanic je využití upravené sítě veřejného osvětlení, a to přivedením napájení přímo z distribuční soustavy do stožárů veřejného osvětlení při obnově kabelové distribuční sítě. Proto aktuálně pokračuje projekt e-mobility mezi hlavním městem, které zastupuje společnost Technologie hl. m. Prahy, a.s., a společností PREdistribuce, a.s., kde se vedle přípravy této nabíjecí infrastruktury pro elektromobily využívá také synergický efekt při obnově sítí veřejného osvětlení a distribuční soustavy.
V rámci tohoto projektu vznikají EV-ready lampy (EVR), které bude možné do budoucna osadit nabíjecími stanicemi pro elektromobily bez dalších významných finančních, technologických či časových překážek. Nové lokality pro výstavbu EVR lamp jsou vybírány na základě potřeby obnovy distribuční soustavy pro maximální úsporu nákladů při výstavbě nabíjecí infrastruktury.
