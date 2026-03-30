MHMP: Praha podpoří rozvoj nabíjecí infrastruktury pro elektromobily

30.03.2026 16:26 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Rada hl. m. Prahy na pondělním jednání schválila návrh obnovy veřejného osvětlení v projektu e-mobility v roce 2026 ve spolupráci se společností Technologie hl. m. Prahy, a.s., a to až do výše 99 955 526 korun. V letošním roce tak vznikne dalších zhruba 150 EV-ready lamp, které umožní rozvoj nabíjecí infrastruktury v ulicích metropole.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Budova Nové radnice, sídla pražského magistrátu

„V letošním roce investujeme 100 milionů korun do obnovy veřejného osvětlení v projektu e-mobility. Díky tomu vznikne přibližně 150 takzvaných EV-ready lamp, které umožní v budoucnu instalaci dobíjecích stanic pro elektromobily,“ uvedl náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast infrastruktury Michal Hroza.

Podle středního scénáře Generelu rozvoje dobíjecí infrastruktury se předpokládá, že po ulicích hlavního města bude v roce 2030 jezdit až 180 000 elektromobilů. Pro tento případ je potřeba mít k dispozici zhruba 4 500 dobíjecích stanic. Jednou z možností pro navyšování stávajícího počtu dobíjecích stanic je využití upravené sítě veřejného osvětlení, a to přivedením napájení přímo z distribuční soustavy do stožárů veřejného osvětlení při obnově kabelové distribuční sítě. Proto aktuálně pokračuje projekt e-mobility mezi hlavním městem, které zastupuje společnost Technologie hl. m. Prahy, a.s., a společností PREdistribuce, a.s., kde se vedle přípravy této nabíjecí infrastruktury pro elektromobily využívá také synergický efekt při obnově sítí veřejného osvětlení a distribuční soustavy.

V rámci tohoto projektu vznikají EV-ready lampy (EVR), které bude možné do budoucna osadit nabíjecími stanicemi pro elektromobily bez dalších významných finančních, technologických či časových překážek. Nové lokality pro výstavbu EVR lamp jsou vybírány na základě potřeby obnovy distribuční soustavy pro maximální úsporu nákladů při výstavbě nabíjecí infrastruktury.

V letošním roce se předpokládá realizace investičních akcí v rámci obnovy veřejného osvětlení v projektu e-mobility v celkové výši 100 milionů korun, což představuje zhruba 150 EVR lamp.

Psali jsme:

Zemanova bomba: Toto zlomilo mou důvěru v CIA
10 korun na litr? Babiš udeřil na giganty
Profesor Budil: Střední vrstva jako rukojmí. Toto je špatně s naším systémem
„Šašek desetiletí.“ Gregor ho vytáhl z Fialovy vlády

MUDr. Ivan David, CSc. byl položen dotaz

Vlastní zájmy

Když tak adorujete za to, že se máme starat o své vlastní zájmy, proč jste proti navyšování výdajů na obranu? Není snad maximální bezpečnost v našem zájmu? A myslíte, že je v našem zájmu nespolupracovat s našimi spojenci a stávat se dost nestabilními partnery, což se podle mě teď děje?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Bílkoviny pravděpodobně jíte ve špatnou denní dobuBílkoviny pravděpodobně jíte ve špatnou denní dobu V platonickém vztahu je možné úplně všechnoV platonickém vztahu je možné úplně všechno

Další články z rubriky

MHMP: Praha podpoří rozvoj nabíjecí infrastruktury pro elektromobily

16:26 MHMP: Praha podpoří rozvoj nabíjecí infrastruktury pro elektromobily

Rada hl. m. Prahy na pondělním jednání schválila návrh obnovy veřejného osvětlení v projektu e-mobil…