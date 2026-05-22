Správa jeskyní: Zdivočelá smrt v jeskyni Výpustek

22.05.2026 22:03 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

V sobotu 2 v 19:00 se ve Výpustku uskuteční sólový koncert zpěvačky Lenky Dusilové v rámci projektu Cavesounds.

Foto: caves.cz
Popisek: Správa jeskyní ČR - logo

Dvojice instalací výtvarnice Jitky Maxové pojmenovaná Zdivočelá smrt ozvláštnila prohlídkovou trasu v jeskyni Výpustek u Křtin v Moravském krasu. „Instalace vznikla z potřeby porozumět smrti jinak, než jak ji dnes běžně zažíváme. Impulsem pro vznik práce byla osobní zkušenost se ztrátou, která odhalila, jak málo prostoru máme pro skutečné prožívání truchlení. Smrt se v současné společnosti často přesouvá do institucí a ztrácí svůj osobní rozměr. Místo sdílené zkušenosti se stává něčím vzdáleným, nejasným a obtížně uchopitelným,“ popsala Maxová.

V rozhovorech se dvěma ženami Maxová hledala, jaké podoby může mít vztah ke smrti. Jejich odlišné prožitky se postupně proměnily ve dva objekty, které reprezentují dva protikladné přístupy – Hnízdo a Vetřelec. „Hnízdo vychází z pocitu smíření a přijetí. Odkazuje k přírodě, víře, cykličnosti a vědomí, že smrt je přirozenou součástí života. Nabízí divákovi jasný směr a možnost zastavení. Vetřelec naopak vyrůstá ze strachu z toho, co na nás čeká po smrti. Z neznáma, které nelze kontrolovat ani pochopit. V temném prostoru jeskyně zůstává částečně skrytý a nutí diváka čelit vlastní představivosti,“ říká absolvující studentka Fakulty výtvarných umění VUT v Brně.

„Kontrast těchto dvou objektů i prostředí, ve kterém se nacházejí, odráží napětí mezi přirozeným a potlačeným vztahem ke smrti. Mezi tím, co dokážeme přijmout, a tím, čeho se obáváme,“ dodává. Instalace podle ní nenabízí jednoznačný výklad. Vytváří situaci, ve které se divák může zastavit a konfrontovat se s vlastní zkušeností, představou nebo obavou. Vedoucí práce Maxové je vizuální umělec a pedagog fakulty Pavel Korbička.

Koncertující Lenka Dusilová začínala jak frontmanka rockové skupiny Sluníčko a v roce 1994 vyhrála hudební soutěž Marlboro Rock In. V letech 1994-1997 spolupracovala se skupinou Lucie, s jejím frontmanem Davidem Kollerem založila skupinu Pusa. V roce 2000 vyhrala cenu Anděl v kategorii Nejlepší zpěvačka. S folk-rockovou skupinou Čechomor hostovala na jejím přelomovém albu Proměny. Vstupenky na koncert ve Výpustku lze získat na webu ZDE. „Pokračuje tak naše snaha prostory tuzemských jeskyní oživovat příležitostně uměním – výtvarným i hudebním,“ dodává ředitel Správy jeskyní Milan Jan Půček.

Labyrint chodeb a dómů Výpustek vytvořila ponorová činnost Křtinského potoka. První zdokumentovaní návštěvníci již v 17. století nacházeli kosti pravěké zvířeny. Přeměnila ji na začátku 20. století ji těžba fosfátových hlín a za druhé světové války nacistická zbrojní výroba. Návštěvníci si mohou vybrat ze dvou prohlídkových okruhů. Zcela bezbariérová krátká trasa skrze přírodní část jeskyně je vhodná i pro rodiče s dětmi v kočárku či vozíčkáře.

Dlouhá trasa navíc zahrnuje i vojenský bunkr vestavěný do jeskyně v 60. letech 20. jako tajné velitelství armády v případě atomového konfliktu. Pro návštěvníky je v ceně vstupného přístupná i expozice Jeskyně a lidé, která obsahuje řadu zajímavých exponátů z oborů paleontologie, archeologie i historie speleologického vybavení a objevování.

Kromě klasického prohlídkového okruhu je po rezervaci předem nabízena zážitková trasa Za tajemstvím jeskyně Výpustek. Je vhodná pro skupinky max 10 osob, kteří Výpustek již navštívili, ale chtějí poznat jeskyni tak trošku jinak. Návštěvníci vydají za stěny kdysi tajného podzemního krytu a podívají se s přilbou, čelovkou a nákolenkami do přírodních částí jeskyně. Trasa zahrnuje i lezení po kolenou přírodní Nízkou chodbou s tenkými krápníkovými brčky – makaróny. Uvidí zde nejen krápníky, ale i medvědí kosti a archeologické sondy z konce 19. století.

Pro informace o přístupu k Výpustku, otevírací době, službách a cenách je dobré navštívit web ZDE či Facebook ZDE.

