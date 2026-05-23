„Kdo tě platí, zm..?!“ Pšenák si přišel do Brna pro konflikt

23.05.2026 9:01 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Protest odpůrců sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně narušil střet s kontroverzním youtuberem Vojtěchem Pšenákem. Po fyzické potyčce s demonstranty a zničení jejich symbolické barikády musela zasahovat policie, která aktivistu na místě zajistila. Policie nyní případ vyšetřuje jako přestupek.

Foto: Repro X
Popisek: Kontroverzní youtuber a aktivista Vojtěch Pšenák byl v Brně zadržen policií během protestu proti sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení

Kontroverzní youtuber a aktivista Vojtěch Pšenák byl v Brně zadržen policií během protestu proti sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení (Landsmannschaft), který probíhá v rámci festivalu Meeting Brno. Pšenák, který je dlouhodobě spojován s youtuberem Mikem „Mikem“ Oganesjanem a označován jako člen jeho neformální skupiny, dorazil na místo s cílem narušit protestní akci odpůrců sjezdu.

Podle svědků a zveřejněných videí se nejprve dostal do konfliktu s účastníky demonstrace, rozbořil symbolickou „barikádu“ z krabic a strhl se kolem něj fyzický střet. Následně zasáhla policie a výtržníka odvezla.

 

 

Událost se odehrála v pátek 22. května před brněnským výstavištěm, kde protestující proti sjezdu sudetských Němců stavěli symbolickou barikádu z krabic, aby vyjádřili svůj nesouhlas. Pšenákův příchod akci narušil, což vyústilo v potyčku a jeho vyvedení z místa.

„Kdo tě platí?“ ptali se přihlížející

Podle europoslankyně Kateřiny Konečné (KSČM) měl protest původně poklidný průběh, ale objevili se provokatéři.

Pšenák po strkanici s protestujícími krabice částečně pobořil a lidé jej počastovali řadou nadávek. „Kdo tě za to platí, zmr…?“ křičela žena z invalidního vozíku. Vrhla se pak na něj skupina protestujících a policie youtubera odvedla stranou.

„Přišel jsem lidem vyvracet jejich lži. Například, že Němci chtějí zpátky majetky,“ řekl aktivista. Protestující ho označili za provokatéra. „Já opravdu provokuji. Má oblíbená otázka je, pokud tito lidé souhlasí s odsunem Němců, souhlasili by i s odsunem Rusů v případě vítězství Ukrajiny?“ vysvětlil Pšenák a odmítl, že by to byl on, kdo vyvolal konflikt.

„Lidé, kteří na místo přišli vyjádřit svůj názor, na to mají plné právo. Problém ale nastal ve chvíli, kdy část z nich nezvládla ostrou debatu a svou averzi vůči mé osobě začala řešit prvně fyzicky, a následně hromadným skandováním ‚Pšenák ven‘,“ popsal vznik střetu.

Kontroverzní aktivista přišel o kameru

Celý konflikt podle něj začal tím, že mu byla shozená čepice s připevněnou kamerou. „Následně se mě několik lidí pokusilo vytlačit z prostoru, což vyústilo v potyčku, či spíše v hromadnou strkanici. Barikádu jsem v žádném případě nezbořil úmyslně. Spadl jsem do ní ve chvíli, kdy do mě druhá strana strkala a bránila mi ve svobodném pohybu,“ dodal youtuber a informoval policii o zničené kameře, která má podle něj hodnotu několika desítek tisíc korun.

„Protest před branami brněnského výstaviště skončil drobným konfliktem mezi odpůrci sjezdu a jejich oponentem. Zajištěna byla jedna osoba. Ke svému jednání podá vysvětlení na obvodním oddělení, věc bude zřejmě vyhodnocena jako přestupek. Při další vzrušené debatě došlo k poškození kamery jednoho z účastníků. Oba jsou ztotožněni a poučeni o dalším postupu,“ řekl mluvčí jihomoravských policistů Pavel Šváb.

Mike Oganesjan, který je považován za hlavní postavu skupiny, se na místě neobjevil. Na sociálních sítích se později ospravedlňoval tím, že na protest nestihl včas dojet.

 

 

Stejně tak chyběla i další známá členka okruhu Oldřiška Blujová. Pšenák zůstal na místě bez podpory svých spolupracovníků.

Vojtěch Pšenák je známý svými provokativními akcemi a ostrým vyjadřováním na sociálních sítích. Spolupracuje s Mikem Oganesjanem již delší dobu při různých kontroverzních kampaních. Oganesjan sám je často označován za kontroverzní postavu české youtuberské scény.

