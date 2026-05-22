MPO: Jednání v Bruselu o dopadech konfliktu na Blízkém východě

Širší důsledky konfliktu na Blízkém východě na evropský obchod, energetickou bezpečnost i dodavatelské řetězce byly hlavním tématem jednání Rady pro zahraniční věci (FAC) ve formátu ministrů pro obchod v Bruselu. Českou delegaci vedl náměstek ministra průmyslu a obchodu Jan Sechter. Diskuse se zaměřila také na budoucnost Světové obchodní organizace (WTO) a aktuální stav obchodních dohod Evropské unie.
Evropa podle členských států musí pokračovat v posilování ekonomické bezpečnosti a snižování strategických závislostí. Debata se soustředila zejména na širší důsledky konfliktu na dodavatelské řetězce a energetiku.
„Současná situace má významný dopad na ekonomickou bezpečnost, včetně energetické bezpečnosti, a pokud bude přetrvávat, situace se bude dále zhoršovat. Je třeba systematicky pracovat na snižování závislostí, aby Evropa byla tváří tvář krizím připravena reagovat,“ říká náměstek člena vlády Jan Sechter.
Rada se také věnovala situaci ve Světové obchodní organizaci, a to v návaznosti na 14. ministerskou konferenci WTO, která se konala v březnu. Přestože tam nedošlo k očekávanému posunu, členské státy podle Česka nesmí rezignovat na reformu organizace a fungování globálních obchodních pravidel.
„Globální obchodní pravidla usnadňují našim firmám obchodování a přináší stabilitu. I přes složitou situaci nesmíme proto zanevřít nad snahami organizaci reformovat. Začněme na ní pracovat se všemi, kteří jsou připraveni se zapojit,“ říká náměstek člena vlády Jan Sechter.
V Bruselu se také diskutovalo o probíhajících i dokončených obchodních dohodách Evropské unie. Ocenit se dá zejména aktuální posun v jednáních s Mexikem, dohoda se podepisuje právě dnes, tedy v den konání Rady pro zahraniční věci. Probral se i význam obchodních dohod v kontextu se současnou geopolitickou situací. Podle České republiky jde o důležitý nástroj na podporu exportu, posilování konkurenceschopnosti evropských firem i zajištění přístupu ke strategickým surovinám.
„Obchodní dohody považujeme za zásadní nástroj podpory exportu pro naše firmy. Díky dohodám mohou naše firmy snadněji působit na nových trzích, umožňují nám ale i snadnější přístup k surovinám nutných pro technologický rozvoj,“ uzavírá náměstek Sechter.
