Policie ČR: Policie ČR: Poznejte práci skutečných expertů na Krimifestu

Kriminalistická chemie se zaměřuje na analýzu širokého spektra organických i anorganických látek. Do laboratoří putuje prakticky cokoliv, co technici zajistí na místě činu – od záhadných krystalů a neznámých tekutin až po stopy nalezené u podezřelých osob. Zatímco některé vzorky jsou na první pohled neškodné, jiné představují vážné nebezpečí. Úkolem expertů je tyto substance jednoznačně identifikovat a pomocí laboratorních metod určit jejich přesné složení.
V každodenní praxi se kriminalističtí chemici nejčastěji zabývají analýzou přírodních a syntetických drog, především konopí a metamfetaminu. Předmětem zkoumání jsou však i léčiva zneužívaná k výrobě omamných látek, zakázaná anabolika nebo výbušniny.
Na našem stanovišti si prohlédnete některé reálné vzorky i jejich strukturu pod optickým mikroskopem. Dokážete sami rozpoznat nebezpečnou látku od běžné cukrovinky? Naši experti vám ukážou, že v mikrosvětě chemie není rozlišení látek tak jednoduché, jak se na první pohled zdá.
Akci pořádá město Beroun ve spolupráci s územním odborem Beroun. Podrobný program najdete ZDE.
