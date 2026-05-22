Policie ČR: Policie ČR: Poznejte práci skutečných expertů na Krimifestu

22.05.2026 13:21 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Poznejte svět expertů Kriminalistického ústavu Policie ČR. Přijďte na Krimifest v sobotu 23. května od 9 hodin do kempu Na Hrázi v Berouně.

Policie ČR: Policie ČR: Poznejte práci skutečných expertů na Krimifestu
Foto: Policie ČR
Popisek: Policie ČR, logo.

Kriminalistická chemie se zaměřuje na analýzu širokého spektra organických i anorganických látek. Do laboratoří putuje prakticky cokoliv, co technici zajistí na místě činu – od záhadných krystalů a neznámých tekutin až po stopy nalezené u podezřelých osob. Zatímco některé vzorky jsou na první pohled neškodné, jiné představují vážné nebezpečí. Úkolem expertů je tyto substance jednoznačně identifikovat a pomocí laboratorních metod určit jejich přesné složení.

V každodenní praxi se kriminalističtí chemici nejčastěji zabývají analýzou přírodních a syntetických drog, především konopí a metamfetaminu. Předmětem zkoumání jsou však i léčiva zneužívaná k výrobě omamných látek, zakázaná anabolika nebo výbušniny.

Na našem stanovišti si prohlédnete některé reálné vzorky i jejich strukturu pod optickým mikroskopem. Dokážete sami rozpoznat nebezpečnou látku od běžné cukrovinky? Naši experti vám ukážou, že v mikrosvětě chemie není rozlišení látek tak jednoduché, jak se na první pohled zdá.

Akci pořádá město Beroun ve spolupráci s územním odborem Beroun. Podrobný program najdete ZDE.

Psali jsme:

Policie ČR: Představujeme šestnáct „nových tlapek“
Policie ČR: Čelíme rekordnímu nárůstu kyberpodvodů
Policie ČR: Prevence a dialog v první linii
Policie ČR: Červenohorské sedlo pod dohledem

Zdroje:

https://www.mesto-beroun.cz/pro-obcany/aktualne/krimifest-2026/

Dokumenty, zásady a pravidla ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

informace , Policie ČR , vzdělávání , TZ , kriminalistika

Veřejný zájem

K tomu, co píšete zde - https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Svarovska-Zeleni-Nahoda-nebo-zakon-na-miru-791498, kdo rozhoduje, jaká stavba je ve veřejném zájmu? Na základě čeho? Jinak brát lidem právo se odvolat obecně se mi vůbec nelíbí a děkuji za upozornění.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

První olejový balzám HiPP – jemná péče pro citlivou dětskou pokožku

První olejový balzám HiPP – jemná péče pro citlivou dětskou pokožku

Testujeme Sanytol dezinfekční čistič na podlahy a plochy, který čistí a dezinfikuje v jednom kroku!

Testujeme Sanytol dezinfekční čistič na podlahy a plochy, který čistí a dezinfikuje v jednom kroku!

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Policie ČR: Policie ČR: Poznejte práci skutečných expertů na Krimifestu

13:21 Policie ČR: Policie ČR: Poznejte práci skutečných expertů na Krimifestu

Poznejte svět expertů Kriminalistického ústavu Policie ČR. Přijďte na Krimifest v sobotu 23. května …