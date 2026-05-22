Rédová (Stačilo!): Kdysi se tomu říkalo kolaborace

Je až úsměvné, jak se nás opozice snaží přesvědčit, že sudetští Němci chtějí pouze „smíření“ a „hojení ran“. Já se ale ptám ,s kým se chtějí smiřovat? S mrtvými? S těmi už se nikdo nesmíří. Naše národy spolu žijí, obchodují a spolupracují už téměř 80 let. Běžní lidé mezi sebou dávno válku nevedou.
Jenže problém je někde jinde. Je až patetické věřit, že člověk, který postavil svou politickou kariéru na prolomení Benešových dekretů a zpochybňování poválečného uspořádání, najednou přijíždí pouze s poselstvím smíření. A že tomu ještě část opozice tleská, protože z toho má politické body a někteří možná i jiné výhody, je podle mě trapné.
Další pokrytectví vidím v tom, jak se dnes mluví o odmítání kolektivní viny. Kde byli všichni tito moralisté poslední čtyři roky, kdy vláda Petra Fialy aplikovala kolektivní vinu na celé skupiny lidí? Především na ruskou menšinu a na každého, kdo měl jiný názor.
Já sama jsem pracovala půl života v kosmopolitní zemi. Lidé mi nevadí. Nevadí mi ani kulturní akce ani setkávání národů. Ale tohle není jen kultura. Tohle je cílená politická akce, do které vstupuje bavorská vláda i Německo.
Symbolická je i ta taška, kterou si jeden z účastníků nesl. Mapa na ní zobrazuje naši republiku jako „domovinu“ sudetských Němců, jako by si někdo stále nárokoval kus země, který mu historicky patří. A právě proto mnoho lidí nevěří, že jde jen o nevinné „smíření“. Protože když někdo po desítkách let stále pracuje se symbolikou územních nároků a historických křivd jen z jedné strany, těžko se dá mluvit o obyčejném kulturním setkání.
Kdysi se tomu říkalo kolaborace. Dnes tomu říkají smíření! Tak o čem se tady vlastně bavíme?
Petra Rédová Fajmonová, BSc.
