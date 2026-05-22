PRIM představuje limitovanou edici LEGENDY 2026 inspirovanou motorsportem

Při této příležitosti představí novou limitovanou edici hodinek PRIM LEGENDY 2026 LE, inspirovanou historií motorsportu a atmosférou legendárních automobilových závodů.
Nový model propojuje svět automobilového designu a tradičního českého hodinářství. Design číselníku pracuje s dynamickými liniemi, siluetami vozů a strukturou připomínající asfaltový povrch. Robustní pouzdro z nerezové oceli o průměru 44 mm doplňuje safírové sklo s antireflexní úpravou.
Díky luminiscenci Swiss Super-LumiNova zůstává číselník perfektně čitelný i za šera či ve tmě, což podtrhuje sportovní charakter modelu inspirovaného motorsportem.
Uvnitř hodinek pracuje švýcarský quartzový chronograf Ronda Z50. Model bude dostupný v šesti barevných variantách. Každá barevná varianta bude vyrobena v omezené sérii 100 číslovaných kusů.
Limitovaná edice vznikla ve spolupráci se zakladatelem slavnosti Luborem Kosem a je součástí konceptu oslavujícího motorsport ve střední Evropě.
Návštěvníci akce LEGENDY 2026 si budou moci novinku prohlédnout přímo na stánku značky PRIM a seznámit se s příběhem jejího vzniku i tradicí české hodinářské výroby.
