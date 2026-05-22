Řev ve studiu: Zdechovský: Odpad společnosti. Konečná: Zrádce

23.05.2026 8:15 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Do lhářů si vzájemně vynadali europoslanci Kateřina Konečná (KSČM) a Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) ve vysílání CNN Prima News. „Komunisté jsou podvodníci,“ volal lidovec. Následně doporučil Konečné, aby si vzala prášky na uklidnění, a obvinil ji z rozkrádání evropských fondů na Slovensku. „Že se nestydíte, jste zrádce českého národa,“ reagovala politička. Hádka se strhla v diskusi o sjezdu landsmanšaftu v Brně.

Foto: Repro CNN Prima News
Popisek: Kateřina Konečná a Tomáš Zdechovský

Sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně jitří emoce již několik týdnů. Jinak tomu nebylo ani během diskuse europoslanců Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL) a Kateřiny Konečné (KSČM) ve vysílání CNN Prima News.

V úvodu se hovořilo o tom, že europoslankyně Konečná se účastnila protestu u brněnského výstaviště, kde demonstranti postavili „barikádu“ z krabic. „Podporovatelé sudetoněmeckého landsmanšaftu tam přišli s jasným cílem – vyvolat pocit, že se tady děje něco zásadního a že my jsme ti špatní,“ uvedla Konečná.

Lidé, kteří proti sjezdu landsmanšaftu demonstrují, tak podle jejích slov činí naprosto oprávněně. Tato akce se nemá konat v České republice vzhledem k „historickým záležitostem“. Provokace dle europoslankyně přichází právě ze strany podporovatelů sjezdu. „Lidé, kteří sjezd odmítají, tak činí naprosto demokraticky, v klidu. Zpívala se tam hymna,“ přiblížila atmosféru protestu.

Slovo si následně vzal Zdechovský. Zmínil, že jeho dědeček „prošel Terezínem“ a jeho rodina zaznamenala 16 obětí nacistického režimu. „Přesto jsem byl pro to, abychom se smířili. Já nemůžu za to, co udělali prarodiče sudetských Němců nebo nacistů. Nemůžu za to, jakým způsobem naše rodiny reagovaly. Pro mě je 81 let dlouhá doba. Já i moje rodina to vnímáme tak, že se to stalo. Já nechci změnit historii, ale jsem pro usmíření. Už jednou provždy zakopejme landsmanšaft a všechny věci s tím spojené, zakopejme válečné sekery a pojďme se bavit o budoucnosti. A to si myslím, že by mělo být hlavní poselství,“ uvedl Zdechovský.

Hovořil o tom, že SPD je v Evropském parlamentu ve frakci s německou AfD. „I s ANO byli na spoustě akcí. Představitelé AfD řekli, že chtějí hlasovat, aby byly zrušeny Benešovy dekrety. Sudetoněmecký landsmannschaft nechce zrušení Benešových dekretů. V roce 1997 jsme za tím udělali tlustou čáru a dnes mluvíme o smíření. Pojďme se smířit a spolupracovat v EU,“ sdělil europoslanec.

Následně hovořil o premiérovi Andreji Babišovi (ANO), společnosti Agrofert a jeho dotacích. „Je to chucpe, nahánění hnědých, nenávistných voličů, kteří by tu nejraději rozdmýchávali nenávist,“ řekl Zdechovský a přešel do útoku proti Konečné. „Nechápu, co kolegyně Konečná na té demonstraci dělala. Řada komunistů byla známá kolaborací s Němci. Nebojovali proti nacismu. Pak převlékli kabáty a v roce 1948 se začali chovat stejně jako nacisté,“ uvedl europoslanec.

Konečná by podle Zdechovského měla prosit za odpuštění

Protestní akci označil za pošpinění památky všech obětí nacistického režimu. „Můj dědeček byl celoživotní antikomunista. Vyhodili jste ho z armády, nechali jste ho makat v brutálně těžkých podmínkách v těžkém průmyslu. Umřel ve 49 letech a vy si ho berete do pusy, vy si ho berete jako rukojmí,“ začal křičet lidovecký politik.

„Styďte se, vy jste ten největší odpad společnosti. Jednačtyřicet let jste ničili, stejně jako nacisti šest let, životy lidí v Česku. Vy byste neměla chodit na žádné demonstrace, vy byste tam měla sedět s tím landsmanšaftem a měla byste prosit o odpuštění českého národa za to, co jste tady dělali a co děláte, a ne vyvolávat nenávist,“ řekl Zdechovský.

Konečná se usmívala a nevěřícně kroutila hlavou. „Tomáš Zdechovský je usvědčený lhář a lže velice často. To, co tady předvedl pan Zdechovský, je čirá ideologie a demagogie. A jenom pár faktů – komunisté byli první, kteří byli odváděni do koncentračních táborů. Byly to katolická církev a Vatikán, kteří nacisty dlouhodobě podporovali, schovávali je a kryli je i po válce,“ zmínila politička.

V ironickém duchu zmínila, že sudetští Němci jsou podle Zdechovského andílci. „Ptám se, proč do roku 2015 měli ve svých stanovách napsáno, že chtějí revizi Benešových dekretů a proč to dodnes mají ve svém politickém programu. Nebavíme se o tom, že sudetští Němci tu budou pobíhat v krojích a poslouchat českou dechovku. Bavíme se o organizaci, která evidentně napadá ústavnost České republiky. A vy to ještě v Evropském parlamentu podporujete. Vy a lidé z vaší frakce jste dokonce dávali pozměňující návrhy, které jasně říkaly, že Benešovy dekrety máme zapomenout, že mají být revidovány. Že se nestydíte. Vždyť to vy jste ostuda českého národa. Vy jste zrádce českého národa, protože my všichni ostatní chceme jediné – aby se tady ctily dekrety prezidenta Beneše, ústava republiky a zákony, které tady byly přijímány,“ doplnila Konečná s tím, že se Zdechovským „už se nemá cenu bavit“. „Nevíte, kdy říkáte pravdu a kdy lež,“ dodala politička.

Komunistická europoslankyně: Posseltovi nevěřím ani nos mezi očima

Lidovec během proslovu europoslankyně volal, že je kolaborantka. „Už jsme si zvykli, že kolegyně Konečná neumí ani česky, ani anglicky, proto si nemůže přečíst text, který jsme přijali,“ odpověděl Zdechovský. Nebyla to podle jeho slov žádná revize Benešových dekretů. „Paní kolegyně, lžete. Vy komunisti jste lháři, vy jste podvodníci. Paní Konečná, vezměte si prášky na uklidnění,“ vyzval politickou oponentku. 

„Já je nepotřebuji,“ odpověděla mu Konečná s úsměvem.

„Paní Konečná, vy podporujete krádeže eurofondů na Slovensku. Vy jste ti, kteří nechávají rozkrádat eurofondy na Slovensku,“ sdělil politik.

Oba europoslanci pak mluvili jeden přes druhého, takže jim nebylo rozumět. „Tleskáte Péteru Magyarovi, který chce rušit Benešovy dekrety,“ řekla Konečná.

Zdechovský zopakoval své tvrzení, že by si měla vzít prášek na uklidnění. „Ne. Já jsem v pohodě,“ reagovala politička.

Nakonec je musel přerušit moderátor a zeptal se Konečné na to, co říká slovům Bernda Posselta, že Benešovy dekrety už dávno nejsou pro sudetské Němce tématem a usilují teď o smíření a přátelské vztahy s Čechy. „A proč to tedy stále mají v politickém programu? Proč říkají něco a něco jiného mají ve svých dokumentech? Do roku 2015 to dokonce měli ve svých stanovách. Jsou schizofrenní, nebo jak si to mám vykládat?“ zeptala se komunistka.

Konstatovala, že na jednu stranu „jsou hodní, ale ta realita je někde jinde“. „Nevyndali to ze svého programu. Pan Posselt hlasoval proti vstupu ČR do EU kvůli Benešovým dekretům. Hlasoval velmi často proti ČR. Nemám důvod věřit mu nos mezi očima,“ řekla Konečná.

To, co Posselt řekl, mohlo podle ní být jen gesto, „aby se udělal hodným“. Zmínila, že „to mají v dokumentech“, nikdy neuvedli na svých sněmech, že otázku Benešových dekretů už nebudou nikdy otvírat, že je to uzavřená kapitola, ke které se nikdy nebudeme vracet. Hovořila o novém maďarském premiérovi, pro něhož jsou Benešovy dekrety problém. „Je evidentní, že se nám to na politickou scénu vrací,“ konstatovala politička.

Sudetoněmecký sjezd v Brně potrvá do pondělí. V Česku se koná poprvé. Hlavní program se odehraje o víkendu.

Zdroje:

https://cnn.iprima.cz/hadka-o-landsmansaft-jste-odpad-spolecnosti-vmetl-zdechovsky-konecne-ta-ostre-reagovala-512772

