„Ne zda, ale kdy.“ Americký exvelitel mluví o nové válce s Íránem

23.05.2026 7:40 | Zprávy
autor: Naďa Borská

Katar vyslal vyjednávací tým do Teheránu, aby podpořil snahy o dosažení finální dohody mezi Spojenými státy a Íránem, která by ukončila probíhající konflikt. Podle zdrojů blízkých jednáním jde o koordinovaný krok s Washingtonem zaměřený na vyřešení klíčových otázek.

Foto: CENTCOM, X
Popisek: Americká operace Epic Fury v Íránu

Do Teheránu dorazil krizový vyjednávací tým z Dauhá, který má v koordinaci s Washingtonem podpořit dosažení finální dohody mezi USA a Íránem. Přestože diplomatické úsilí vykazuje mírný pokrok, napětí kolem Hormuzského průlivu a íránského jaderného programu trvá. Podle vojenských expertů je úspěch těchto jednání jedinou cestou, jak odvrátit bezprostřední hrozbu obnovení bojových operací.

 

 

Katar, který dlouhodobě slouží jako zprostředkovatel v regionálních krizích, se do jednání opět aktivně zapojuje navzdory tomu, že byl v průběhu konfliktu sám terčem íránských útoků vedených raketami a drony. Tyto údery výrazně poškodily katarskou infrastrukturu pro zkapalněný zemní plyn (LNG). Režim v Dauhá přesto zůstává důležitým spojencem USA v regionu a hostí největší americkou vojenskou základnu na Blízkém východě.

Zatímco hlavním oficiálním zprostředkovatelem zůstává Pákistán, jehož armádní šéf Asim Munir nedávno navštívil Teherán, zapojení Kataru odráží snahu angažovat více aktérů s vlivem na obě strany. Americký ministr zahraničí Marco Rubio potvrdil určitý pokrok v jednáních, zároveň však zdůraznil, že „zbývá ještě hodně práce“ a Írán nikdy nesmí získat jadernou zbraň.

 

 

Klíčovými spornými body zůstávají íránský jaderný program, konkrétně obohacování uranu, a kontrola nad Hormuzským průlivem. Írán prosazuje svůj nárok na regulaci plavby a zavedení poplatků, což Spojené státy a jejich spojenci označují za nepřijatelné ohrožení svobody plavby a globálního obchodu. Prezident Donald Trump opakovaně zdůraznil, že v průlivu nesmí být vybíráno žádné „mýtné“ a varoval, že armáda je připravena na rozsáhlou akci, pokud nedojde k přijatelné dohodě.

Přestože platí křehké příměří, napětí přetrvává. Íránská strana tvrdí, že rozdíly mezi oběma zeměmi jsou stále hluboké a nelze očekávat rychlé řešení. Američtí republikánští politici vyjadřují rozdílné názory. Zatímco někteří vyzývají k dokončení vojenské operace, jiní podporují diplomatickou cestu.

Obnovení bojových operací je prý jen „otázkou času“

Bývalý velitel amerického námořnictva Kirk Lippold v pátek prohlásil, že obnovení amerických bojových operací proti Íránu se jeví jako stále pravděpodobnější, a argumentoval tím, že Teherán neprojevil ochotu vzdát se svého jaderného programu diplomatickou cestou.

V rozhovoru pro „America Reports“ Lippold uvedl, že nyní „jde ne o to, zda, ale kdy Spojené státy obnoví bojové operace“.

„Prezident dal Íráncům příležitost, aby diplomatickou cestou dospěli ke správné odpovědi,“ řekl Lippold a dodal: „Írán se svého jaderného programu nevzdá.“

Lippoldovy komentáře přišly krátce poté, co ministr zahraničí Marco Rubio prohlásil, že vyjednavači zaznamenali v rozhovorech s Teheránem určitý pokrok, ale varoval, že „je třeba udělat ještě více práce“.

„Prezident by raději uzavřel dobrou dohodu,“ řekl Rubio během projevu na konferenci NATO ve Švédsku.

 

 

Lippold, bývalý velitel USS Cole, naznačil, že prezident Donald Trump využívá probíhajících jednání k tomu, aby dal americké armádě čas na „přezbrojení, doplnění paliva a připravenost k bojovým operacím“.

Uvedl také, že by se administrativa měla vyhnout veřejnému prohlašování jednání za ukončená, aby Íránu nedala čas na přípravu.

V Teheránu zatím zůstává katarský tým, který má podpořit rozhovory mezi USA a Íránem. Situace kolem Hormuzského průlivu, kterým prochází významná část světové ropy a LNG, má dopad na globální energetické trhy a bezpečnost. NATO i američtí představitelé označili íránské kroky za přímé ohrožení mezinárodního obchodu.

