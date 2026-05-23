„Ne zda, ale kdy.“ Americký exvelitel mluví o nové válce s Íránem

Do Teheránu dorazil krizový vyjednávací tým z Dauhá, který má v koordinaci s Washingtonem podpořit dosažení finální dohody mezi USA a Íránem. Přestože diplomatické úsilí vykazuje mírný pokrok, napětí kolem Hormuzského průlivu a íránského jaderného programu trvá. Podle vojenských expertů je úspěch těchto jednání jedinou cestou, jak odvrátit bezprostřední hrozbu obnovení bojových operací.
?? STRATEJI | TAHRAN'DA DEV ARABULUCULUK TRAFIGI: Hürmüz ve Nükleer için 30 günlük "Geçici Anlaşma" masada— Savaş Raporu (@SavasRaporu) May 22, 2026
Katar, který dlouhodobě slouží jako zprostředkovatel v regionálních krizích, se do jednání opět aktivně zapojuje navzdory tomu, že byl v průběhu konfliktu sám terčem íránských útoků vedených raketami a drony. Tyto údery výrazně poškodily katarskou infrastrukturu pro zkapalněný zemní plyn (LNG). Režim v Dauhá přesto zůstává důležitým spojencem USA v regionu a hostí největší americkou vojenskou základnu na Blízkém východě.
Zatímco hlavním oficiálním zprostředkovatelem zůstává Pákistán, jehož armádní šéf Asim Munir nedávno navštívil Teherán, zapojení Kataru odráží snahu angažovat více aktérů s vlivem na obě strany. Americký ministr zahraničí Marco Rubio potvrdil určitý pokrok v jednáních, zároveň však zdůraznil, že „zbývá ještě hodně práce“ a Írán nikdy nesmí získat jadernou zbraň.
??BAE, Suudi Arabistan ve Katar ile birlikte Trump’a, Iran’a karşi askeri operasyon yerine diplomasiye şans verilmesi yönünde baski yapiyor.— 3. Dünya Savaşi (@ww3mediaa) May 22, 2026
Klíčovými spornými body zůstávají íránský jaderný program, konkrétně obohacování uranu, a kontrola nad Hormuzským průlivem. Írán prosazuje svůj nárok na regulaci plavby a zavedení poplatků, což Spojené státy a jejich spojenci označují za nepřijatelné ohrožení svobody plavby a globálního obchodu. Prezident Donald Trump opakovaně zdůraznil, že v průlivu nesmí být vybíráno žádné „mýtné“ a varoval, že armáda je připravena na rozsáhlou akci, pokud nedojde k přijatelné dohodě.
Přestože platí křehké příměří, napětí přetrvává. Íránská strana tvrdí, že rozdíly mezi oběma zeměmi jsou stále hluboké a nelze očekávat rychlé řešení. Američtí republikánští politici vyjadřují rozdílné názory. Zatímco někteří vyzývají k dokončení vojenské operace, jiní podporují diplomatickou cestu.
Obnovení bojových operací je prý jen „otázkou času“
Bývalý velitel amerického námořnictva Kirk Lippold v pátek prohlásil, že obnovení amerických bojových operací proti Íránu se jeví jako stále pravděpodobnější, a argumentoval tím, že Teherán neprojevil ochotu vzdát se svého jaderného programu diplomatickou cestou.
V rozhovoru pro „America Reports“ Lippold uvedl, že nyní „jde ne o to, zda, ale kdy Spojené státy obnoví bojové operace“.
„Prezident dal Íráncům příležitost, aby diplomatickou cestou dospěli ke správné odpovědi,“ řekl Lippold a dodal: „Írán se svého jaderného programu nevzdá.“
Lippoldovy komentáře přišly krátce poté, co ministr zahraničí Marco Rubio prohlásil, že vyjednavači zaznamenali v rozhovorech s Teheránem určitý pokrok, ale varoval, že „je třeba udělat ještě více práce“.
„Prezident by raději uzavřel dobrou dohodu,“ řekl Rubio během projevu na konferenci NATO ve Švédsku.
BREAKING: Secretary Marco Rubio says NATO allies are beginning to think through a worst-case scenario if Iran refuses to open the Strait of Hormuz:— Fox News (@FoxNews) May 22, 2026
"We all would love to see an agreement with Iran in which the Straits are open and they abandon their nuclear ambitions and so… pic.twitter.com/jQvHZd8rLv
Lippold, bývalý velitel USS Cole, naznačil, že prezident Donald Trump využívá probíhajících jednání k tomu, aby dal americké armádě čas na „přezbrojení, doplnění paliva a připravenost k bojovým operacím“.
Uvedl také, že by se administrativa měla vyhnout veřejnému prohlašování jednání za ukončená, aby Íránu nedala čas na přípravu.
V Teheránu zatím zůstává katarský tým, který má podpořit rozhovory mezi USA a Íránem. Situace kolem Hormuzského průlivu, kterým prochází významná část světové ropy a LNG, má dopad na globální energetické trhy a bezpečnost. NATO i američtí představitelé označili íránské kroky za přímé ohrožení mezinárodního obchodu.
