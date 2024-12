MHMP: Praha připravila pro občany novoroční dárek v podobě výhodných vstupů do zoo

28.12.2024 20:16 | Tisková zpráva

Hlavní město opět nebude pořádat na Nový rok ohňostroj nebo videomapping, ale nabídne veřejnosti možnost užít si sváteční den se zvýhodněným vstupným do vybraných městských organizací. Ve středu 1. ledna 2025 budou moci lidé zavítat za nižší cenu například do botanické zahrady nebo Muzea MHD. Do Zoo Praha platí výhodný vstup již od 23. prosince do 3. ledna 2025.