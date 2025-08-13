Scheinherr (Praha sobě): Nepotřebný Hřebík bude sloužit pěším a cyklistům

13.08.2025 23:08 | Monitoring

Informace na svém veřejném facebookovém profilu o využití železničního mostu přes Nádražní ulici na pražském Smíchově

Scheinherr (Praha sobě): Nepotřebný Hřebík bude sloužit pěším a cyklistům
Foto: Hans Štembera
Popisek: Náměstek primátora Adam Scheinherr

Víte, co je Hřebík? Takové jméno měl železniční most přes Nádražní ulici. Vlaky budou na Terminál Smíchov jezdit jinudy, a tak po úpravě pilířů a rekonstrukci bude sloužit pěším a cyklistům.

Projekt jsme začali připravovat ještě za našeho působení ve vedení města. Nová oddělená cyklostezka propojí páteřní trasy na obou březích Vltavy a cyklisté přes novou čtvrť na Smíchově bezpečně dojedou až na Knížecí nebo na Smíchovské nádraží a dál ke Dvoreckému mostu. Na druhé straně se počítá s cestou na Výtoň a do Nuslí, v případě rekonstrukce Vyšehradského železničního mostu dokonce až na Ostrčilovo náměstí bez jakéhokoli křížení.

Konstrukci mostu dělníci snesli v minulých týdnech. Nezamíří ovšem do šrotu, nýbrž se po opravě vrátí zpět, jen na trochu zvýšené pilíře, aby pod ním měly tramvaje víc místa, a do mírně pootočené polohy. Díky tomu cyklostezka umožní výstavbu nové základní školy, na jejíž přípravě se podíleli i naši straničtí kolegové z Prahy 5.

Poděkování za přípravu a dobrou koordinaci patří TSK Praha, Správě železnic a MČ Praha 5.

Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D.

  • PRAHA SOBĚ
  • krajský zastupitel
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Scheinherr (Praha sobě): Špinavý boj o centrum Prahy
Scheinherr (Praha sobě): Po letech to najednou jde, hurá
Scheinherr (Praha sobě): Zastrašit se nenecháme
Scheinherr (Praha sobě): Kupte Bubny, v Hamburku to šlo

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

doprava , Praha , Praha sobě , Scheinherr

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Usnadní starý železniční most cyklistickou dopravu v Praze?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Urážky

Kritizujete Babiše, že uráží další, ale to přeci děláte i vy a další. Je opravdu tak těžké dělat politiku bez toho, aniž byste se vzájemně uráželi? Nebo myslíte, že vám to snad přináší nějaké politické body? Podle mě to vede jen k tomu, že se pak uráží mezi sebou i lidi, co mají odlišné politické ná...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Šťáva z červené řepy normalizuje tlak bez nutnosti lékůŠťáva z červené řepy normalizuje tlak bez nutnosti léků Chůze do kopce spaluje více tuku než běhChůze do kopce spaluje více tuku než běh

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Scheinherr (Praha sobě): Nepotřebný Hřebík bude sloužit pěším a cyklistům

23:08 Scheinherr (Praha sobě): Nepotřebný Hřebík bude sloužit pěším a cyklistům

Informace na svém veřejném facebookovém profilu o využití železničního mostu přes Nádražní ulici na …