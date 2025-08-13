Scheinherr (Praha sobě): Nepotřebný Hřebík bude sloužit pěším a cyklistům

Víte, co je Hřebík? Takové jméno měl železniční most přes Nádražní ulici. Vlaky budou na Terminál Smíchov jezdit jinudy, a tak po úpravě pilířů a rekonstrukci bude sloužit pěším a cyklistům.
Projekt jsme začali připravovat ještě za našeho působení ve vedení města. Nová oddělená cyklostezka propojí páteřní trasy na obou březích Vltavy a cyklisté přes novou čtvrť na Smíchově bezpečně dojedou až na Knížecí nebo na Smíchovské nádraží a dál ke Dvoreckému mostu. Na druhé straně se počítá s cestou na Výtoň a do Nuslí, v případě rekonstrukce Vyšehradského železničního mostu dokonce až na Ostrčilovo náměstí bez jakéhokoli křížení.
Konstrukci mostu dělníci snesli v minulých týdnech. Nezamíří ovšem do šrotu, nýbrž se po opravě vrátí zpět, jen na trochu zvýšené pilíře, aby pod ním měly tramvaje víc místa, a do mírně pootočené polohy. Díky tomu cyklostezka umožní výstavbu nové základní školy, na jejíž přípravě se podíleli i naši straničtí kolegové z Prahy 5.
Poděkování za přípravu a dobrou koordinaci patří TSK Praha, Správě železnic a MČ Praha 5.
