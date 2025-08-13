Peštová (ANO): Pane Bartoši, dvojí metr jak vyšitý

13.08.2025 21:03 | Monitoring

Kritika volební kampaně Pirátů, publikovaná na svém veřejném facebookovém profilu

Peštová (ANO): Pane Bartoši, dvojí metr jak vyšitý
Foto: MŽP
Popisek: Berenika Peštová

Vaše vláda tlačí Green Deal, zpřísňuje limity a STK, zvedá náklady na dopravu – a vy se mezitím pochlubíte starou „plechovkou“. Kážeme vodu, jezdíme naftu? Lidi fakt nezajímá pózování na sítích, ale to, že rodinám, živnostníkům i karavanistům posíláte účet za regulace, které sami nedodržujete.

Buďte konzistentní: nejdřív si zameťte před vlastním nárazníkem, a pak chtějte „odpovědnost“ po ostatních.

Co požaduji místo zákazů a moralizování:

  • Technologická neutralita a rozumné STK bez plošné šikany.
  • Podpora modernizace (filtry, úpravy, retrofity) místo trestů.
  • Reálný audit dopadů Green Dealu na ceny paliv, servis a mobilitu rodin.

Méně řečí, víc práce pro nižší účty a svobodnou volbu, čím jezdit. Politika se měří skutky, ne hezkými fotkami.

Ing. Berenika Peštová, Ph.D.

  • ANO 2011
  • poslankyně
autor: PV

