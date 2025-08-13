Peštová (ANO): Pane Bartoši, dvojí metr jak vyšitý

Vaše vláda tlačí Green Deal, zpřísňuje limity a STK, zvedá náklady na dopravu – a vy se mezitím pochlubíte starou „plechovkou“. Kážeme vodu, jezdíme naftu? Lidi fakt nezajímá pózování na sítích, ale to, že rodinám, živnostníkům i karavanistům posíláte účet za regulace, které sami nedodržujete.
Buďte konzistentní: nejdřív si zameťte před vlastním nárazníkem, a pak chtějte „odpovědnost“ po ostatních.
Co požaduji místo zákazů a moralizování:
- Technologická neutralita a rozumné STK bez plošné šikany.
- Podpora modernizace (filtry, úpravy, retrofity) místo trestů.
- Reálný audit dopadů Green Dealu na ceny paliv, servis a mobilitu rodin.
Méně řečí, víc práce pro nižší účty a svobodnou volbu, čím jezdit. Politika se měří skutky, ne hezkými fotkami.
Ing. Berenika Peštová, Ph.D.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV