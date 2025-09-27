MHMP: Praha zveřejnila přehled nájmů komerčních prostor

Posiluje tím kontrolu veřejnosti nad hospodařením metropole. Případní zájemci o pronájem pak mohou lépe mapovat terén pro své podnikání a zjistit, kdo a za kolik si jednotlivé prostory pronajímá. Datová sada je zveřejňována ve formátu umožňujícím i strojové zpracování. Na stránkách ZDE pod názvem Obsazené nebytové prostory MHMP (ZDE) je od letošního července zveřejněn seznam pronajatých nebytových prostor v majetku hlavního města. Nová datová sada bude čtvrtletně aktualizována.
„Umožnění veřejné kontroly je nejlepším protikorupčním opatřením. Zveřejnění seznamu nájemních smluv bylo jednou z mých priorit v oblasti transparentnosti, protože jde o klíčová data o hospodaření s městským majetkem. Smluv je přes tři tisíce, což je obrovské množství. Nyní kdokoliv může kontrolovat, jak město svůj majetek využívá. Podnikatelům data mohou sloužit pro získání přehledu o běžné výši nájemného v dané lokalitě, případně jako příležitost ozvat se městu, že mají zájem o konkrétní nebytový prostor a jsou ochotni za něj platit vyšší nájemné,“ shrnuje novinku Adam Zábranský, pražský radní pro majetek, transparentnost a legislativu.
V tabulce je uvedeno, kde se nebytový prostor nachází, o jaký typ nebytového prostoru se jedná, jak je veliký, kdo ho má ve správě, a komu, za kolik a na jak dlouhou dobu je pronajatý. Datová sada navazuje na již dříve publikovanou sadu Volné nebytové prostory, kterou také mohou využívat zájemci o pronájem nebytových prostor. Zveřejnění dat je výsledkem několikaleté spolupráce magistrátu se správcovskými společnostmi, neboť z důvodu chaosu v evidenčním systému bylo nejprve třeba udělat několik jeho technických úprav a data opravit.
„Kromě otevřených dat jsme seznam nájemních smluv zveřejnili i v majetkové mapové aplikaci Prahy (ZDE), kde jsou informace dostupnější pro laickou veřejnost. Stačí si v nabídce nechat zobrazit budovy ve vlastnictví Prahy a po rozkliknutí jednotlivé budovy je zde možnost prohlédnout si detail nájemních vztahů. Nyní pracujeme na tom, abychom obdobným způsobem zveřejnili i seznam smluv na pronájem pozemků,“ doplňuje radní Zábranský.
