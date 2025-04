MHMP: Sociální nadační fond pomůže obyvatelům Prahy, kteří ztratili někoho blízkého

„Ztráta blízkého člověka je jednou z nejtěžších životních zkoušek, a to nejen po psychické, ale i po finanční stránce. Proto mi nový program našeho Sociálně nadačního fondu, který cílí na Pražany v této tíživé situaci, dává velký smysl. Doufám, že i díky němu pomůžeme lidem v tomto smutném období najít znovu stabilitu a pevnou půdu pod nohama, a také jim v neposlední řadě ukážeme, že na své trápení nejsou sami – ať už jde o odbornou pomoc v oblasti duševního zdraví nebo o finanční podporu,“ říká náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast sociálních věcí a zdravotnictví Alexandra Udženija.

Za smutkem a ztrátou blízkého se někdy skrývá i další, méně viditelný dopad – propad do existenčních potíží. Podoba programu vznikla na základě konzultací s odborníky a zástupci organizací, které v Praze pracují s pozůstalými.

„Během rozhovorů s lidmi, kteří doprovázejí pozůstalé, se objevilo několik potřeb, v nichž se prozatím nedostává systematické podpory od státu, přestože jejich naplnění může významně pomoci pozůstalému zvládnout těžkou životní situaci. Jednotlivé typy příspěvků se snaží proto pomoci vyrovnat se se ztrátou, najít uplatnění a překlenout nejistotu, což byly právě nejčastěji zmiňované potřeby,” popisuje způsob návrhu nového nadačního programu Barbora Novosadová, ředitelka Sociálního nadačního fondu hl. m. Prahy.

V rámci programu je možné zažádat o tyto nadační příspěvky:

Vyrovnat se se ztrátou - příspěvek například na psychoterapie nebo odborné doprovázení

- příspěvek například na psychoterapie nebo odborné doprovázení Najít uplatnění - příspěvek například na kurz či rekvalifikaci, které pomohou najít nové uplatnění a které nelze hradit prostřednictvím Úřadu práce

- příspěvek například na kurz či rekvalifikaci, které pomohou najít nové uplatnění a které nelze hradit prostřednictvím Úřadu práce Překlenout nejistotu - příspěvek na úhradu nezbytných nákladů domácnosti v tíživé situaci

Pomoc je určena například pečujícím, kteří z důvodu péče o rodinného příslušníka nemohou pracovat a jsou závislí na příspěvku na péči a další sociální podpoře. To je případ i paní Jitky, které zemřela dcera s nevyléčitelným onemocněním. O ni 30 let pečovala a ze dne na den tak přišla o podstatnou část svého příjmu a dostala se do náročné situace, kterou potřebovala překlenout. Nadační příspěvek jí tak může pomoci uhradit nezbytné náklady do doby, než se jí podaří situaci stabilizovat. A zároveň jí umožní vstoupit do kurzu, který ji připraví na nové potřebné zaměstnání.

Program podpory pro pozůstalé je spuštěn jako pilotní. Jeho dopady bude Sociální nadační fond vyhodnocovat s cílem ověřit, jaký má rychlá a cílená pomoc vliv na stabilizaci situace pozůstalých, jejich duševní zdraví a návrat do běžného života. Žádosti o podporu je možné podávat online už nyní, zde odkaz na web Sociálního nadačního fondu. Pro rok 2025 je do programu alokováno 500 000 korun.

