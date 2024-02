MHMP: Zemědělci oznámili příjezdové trasy do Prahy, metropole žádá občany, aby v pondělí do města nejezdili

Organizátoři pondělních shromáždění zaslali po včerejší schůzce na Nové radnici magistrátu a dalším zúčastněným trasy příjezdu traktorů do metropole. Technika má do metropole mířit z celkem šesti tras – z Českých Budějovic a Tábora, ze Strakonic a Písku, od Slaného, od Lovosic, podél D11 ve směru od Hradce králové a také od Pardubic a Havlíčkova Brodu.

Metropole důrazně prosí občany, aby do hlavního města v pondělí vůbec nejezdili a pokud je to možné, využili například možnost práce z domova. Pokud občané do hlavního města přesto budou muset cestovat, měli by zvolit vlakovou dopravu.

„Podle posledních informací o počtu účastníků, kdy se předpokládá v ulicích Prahy až tisíc kusů zemědělské techniky, je zřejmé, že v pondělí čeká hlavní město rozsáhlý kolaps dopravy. Kolem akce navíc panuje spousta otazníků, není například jisté, zda budou organizátoři opravdu schopni garantovat záchranářskou uličku. Prosím tedy všechny, kdo mohou pondělní cestu do hlavního města odložit, ať tak učiní. Kdo takovou možnost nemá, tomu doporučuji využít pro cesty ze Středočeského kraje vlak, na území Prahy pak bude nejspolehlivějším dopravním prostředkem metro,“ uvedl I. náměstek primátora pro oblast dopravy Zdeněk Hřib.

Pokud se všechna shromáždění uskuteční v plánovaném rozsahu, zejména shromáždění před Ministerstvem zemědělství, pak může doprava v Praze zcela zkolabovat. Akce by v tomto rozsahu měly zcela negativní dopad nejen na individuální automobilovou dopravu, ale také na provoz MHD i schopnost výjezdů složek IZS. Metropole proto žádá obyvatele České republiky, aby v pondělí do hlavního města, pokud možno, vůbec necestovali. Pražanům pak město doporučuje cestovat zejména metrem. Hlavní město bude řidiče na příjezdech do Prahy informovat na proměnných dopravních značeních TSK.

Oznámené trasy jízd do Prahy

České Budějovice, Tábor – Praha:

České Budějovice po staré silnici č. 603 – Veselí nad Lužnicí nájezd na silnici č. 3 – směr Praha – u obce Lažany nájezd na silnici č. 3 – směr Miličín – Benešov – Mirošovice – zde na silnici č. 508 směr Mnichovice – seřadiště i od Trhového Štěpánova – Struhařov – nájezd na silnici č. 113 směr Svojetice – Srbín nájezd na silnici č. 2 Úvalská směr Říčany – Uhříněves – ul. Přátelství – Kutnohorská – Černokostelecká – Vinohradská – Wilsonova – Ministerstvo zemědělství – příjezd mezi 5:00 až 6:00 hodin.

Strakonice, Písek – Praha:

Strakonice silnice č. 4 – Písek po staré – následně nájezd na silnici č. 604 – směr Mirotice – Čimelice seřadiště – silnice č. 4 – Příbram silnice č. 66 – následně po silnici č. 118 směr Hostomice silnice č. 115 – Dobřichovice – Černošice – Radotín směr na Lebedov po silnici č. 101 – výpadovka Lebedov – nájezd na Strakonickou (seřadiště) v 5:00 hodin – Strakonická – Jiráskův most – Resslova – Ječná – Legerova – Wilsonova – Ministerstvo zemědělství v 6:00 hodin.

Podél D7 – směr od Slaného po silnici nižších tříd:

Vítov seřadiště – Ješín – Slatina – Třebusice – Brandýsek – Stehelčeves – Buštěhrad – Makotřasy – Středokluky – Dobrovíz – Jeneč – Hostivice – Evropská ul. – Dejvický tunel – Milady Horákové – Veletržní – Wilsonova – Ministerstvo zemědělství v 6:00 hodin.

Podél D8 – směr od Lovosic:

Lovosice – Terezín – nájezd na silnici č. 608 – Doksany – Dusinky – Strakov – Nová Ves – Veltrusy – Postřižín – Letiště Vodochody – Klíčany – Zdiby – Kobylisy – vše po silnici č. 608 – silnice č. 8 – Holešovičky – Most Barikádníků – Argentinská – Za Viaduktem – Mezibranská – 5itná – Legerova – Wilsonova – Ministerstvo zemědělství v 6:00 hodin.

Podél D11 – ze směru od Hradce králové:

Po silnici č. 611 – Horní Počernice – Černý Most – Poděbradská – Českomoravská – Sokolovská – Rohanské nábřeží – Těšnovský tunel – Klimentská – Ministerstvo zemědělství.

Směr od Pardubic a Havlíčkova Brodu:

Silnice č. 12 – Úvaly – Újezd nad Lesy – Běchovice – Českobrodská – Spojovací – Čuprova – Sokolovská – Legerova – Wilsonova v 6:00 hodin.

Traktory by měly do Prahy dorazit kolem 6:00 hodin ráno a jejich odjezd od ministerstva zemědělství organizátoři plánují v 15:00 hodin. Rozsah akce však může město dopravně ochromit ještě i do nočních hodin, než se zablokovaná doprava a samotné traktory postupně rozpohybují a vyjedou ven z města. Další shromáždění by se mělo uskutečnit před Úřadem vlády od pondělka do úterního dopoledne, kde by taktéž měla parkovat zemědělská technika. Další shromáždění by se mělo uskutečnit na Malostranském náměstí a podle nových informací od organizátorů by se mohlo konat od pondělí 19. do úterý 20. února.

Konání veřejných shromáždění je ústavně zakotveno v základní Listině práv a svobod a jako takové stojí nad dalšími zákony. Úřady taková shromáždění nepovolují, postačuje pouze jejich včasné ohlášení. Hlavní město navíc musí respektovat i nedávně verdikty soudů, kdy například Městský soud v Praze zrušil rozhodnutí pražského magistrátu ke změně trasy mimo původně oznámený úsek průvodu hnutí Poslední generace (z 12. 9. 2023). Soud tak v tomto případě uznal blokování dopravy jako legitimní protest, který musí město a jeho obyvatelé strpět.

Svolavatelem shromáždění je Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR.

