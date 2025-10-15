MPO: Česká národní expozice nabídla firmám podporu od A do Z

Expozice byla vůbec poprvé v barvách jednotného vizuální stylu státní správy a nově resort připravil také podcastové studio, kde se hosté věnovali podpoře exportu, nejnovějším technologiím a dalším aktuálním tématům.
„Letošní ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně měl pro mě osobně symbolický význam, protože přesně před rokem to byla moje první cesta ve funkci ministra hned po jmenování panem prezidentem. S partnery z řad nejen firem a podnikatelů, ale i se samotným panem prezidentem, jsme tak měli příležitost se za mým působením ve funkci ministra průmyslu a obchodu ohlédnout. A rád jsem po roce na stejném místě konstatoval, že co jsem ve svém plánu slíbil, ať už jde například o modernizaci energetické legislativy nebo podporu startupů a exportu, to jsem také splnil,“ říká ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček.
Resort nabídl českým firmám pomoc od jejich první myšlenky přes inovace, rozvoj a vstup na zahraniční trhy. Po oficiálním zahájení představilo studio Najbrt novou podobu státní identity, která se bude napříč státní správou postupně implementovat. Díky jejímu zavedení budou státní instituce vizuálně sjednocené a pro občany jednoduše identifikovatelné. MPO navíc patří mezi první úřady, které už vizuální identitu zavádí, od vizitek a grafik po interní materiály a propagační předměty. Během expozice mohli zároveň návštěvníci využít konzultace zdarma s předními odborníky na grafický design a probrat s nimi vizuální identitu své značky.
„Letošní 66. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně byl opravdu rušný a beze zbytku naplnil také svoji mezinárodní ambici. Více než polovina ze 1356 vystavovatelů zavítala do Brna ze zahraničí, a tak i my na České národní expozici, stejně jako čeští průmyslníci a exportéři, jsme měli možnost navázat nové kontakty s partnery z USA, Koreje, Japonska, Číny, Indie, Pákistánu, Ukrajiny, Turecka, Kazachstánu, nebo Uzbekistánu,“ říká vrchní ředitel sekce Evropské unie a zahraničního obchodu David Müller.
Novinkou bylo v české expozici podcastové studio, kde ministerstvo připravilo sérii rozhovorů s odborníky na nejaktuálnější témata – od STEM vzdělávání a moderního vizuálního stylu firem, přes digitální transformaci a využití 5G sítí v průmyslu, až po strategické investice, exportní financování a řízení rizik v bankovnictví. Posluchači se dozvěděli, jak stát podporuje inovace, digitalizaci a expanzi českých firem do zahraničí, i to, jaké příležitosti přináší program Digital Europe nebo nové dotační výzvy z evropských fondů. Přehled podcastů a odkazy na jednotlivá témata jsou dostupné na tomto odkazu.
Letos MPO opět představilo Pojízdnou učebnou techniky – kamión plný technologií, který navštěvuje základní školy v celém Česku a seznamuje žáky a žačky 8. a 9. tříd s nejmodernějšími technologiemi, jako jsou 3D tisk, virtuální realita nebo hydraulické a vodíkové technologie. Součástí je i kariérové poradenství a přednáška pro vyučující. Cílem je v dětech vzbudit zájem o STEM vzdělávání, motivovat je a ukázat, že se jedná o oblasti, kde najdou zajímavou, perspektivní a nadstandardně ohodnocenou práci. Základní školy se mohou přihlásit prostřednictvím formuláře na webu ZDE.
Kromě inspirativních ukázek dobré praxe, vodíkových inovací, 5G sítí, dotačních příležitostech či výstavby nových jaderných zdrojů, se letos ke společnému stánku v pavilonu P připojil také projekt pro podporu spolupráce s Ukrajinou Contact Ukraine. Projekt propojil české firmy s ukrajinskými partnery a ukázal, kde a s kým lze na Ukrajině investovat. Podniky, které hledají nové příležitosti na ukrajinském trhu, se mohou přihlásit ZDE.
S tím, jak najít vhodného obchodní partnera v zahraničí, jakou strategii zvolit nebo v čem přesně hledat exportní příležitosti, poradili experti na export – ředitelé zahraničních kanceláří CzechTrade – v tradičním Meeting Pointu. Kromě dvacítky ředitelů byli k dispozici i odborníci z Klientského centra pro export, které je společnou iniciativou MPO, Ministerstva zahraničních věcí a agentury CzechTrade.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva