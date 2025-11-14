MHMP: Praha nabízí unikátní obchodní prostory přímo v pilíři Čechova mostu

„Dosavadnímu provozovateli, který veřejnosti poskytoval nekvalitní služby za naprosto přemrštěné ceny, město schválilo výpověď v červnu. Navíc nájemné bylo velmi nízké. Tato část Náplavky je turisticky hodně vytížená a zaslouží si lepší nabídku,“ říká radní hl. m. Prahy pro majetek, transparentnost a legislativu Adam Zábranský.
„Pražské náplavky a břehy Vltavy patří k nejhezčím místům ve městě. Chceme, aby tu fungovaly služby, za které se nemusíme stydět. Tedy aby byly kvalitní, férové a s respektem ke geniu loci. Proto jdeme transparentní cestou a vypisujeme otevřenou soutěž na dlouhodobého nájemce prostoru v pilíři Čechova mostu. Hledáme solidního partnera s jasným konceptem, ne rychlé zisky. Cílem je, aby prostor celoročně sloužil Pražanům i návštěvníkům a přirozeně doplnil živé nábřeží,“ uvádí primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.
Prostory jsou vhodné pro kavárnu, designový obchod nebo jiný originální koncept. Jsou vybaveny digestoří, elektrickým bojlerem a mycím koutem. Zajímavou možností je i celoroční předzahrádka s výhledem na Vltavu a přímou vazbou na nástupiště výletních lodí.
„Vidím jasnou synergii v tom, že obchodní správu těchto prostor dostalo na starost TCP, které obchodně spravuje všechny náplavky. Technické správě komunikací zůstává prostor na starosti po technické stránce,“ uvádí Marta Pražáková, místopředsedkyně představenstva TCP.
Díky poloze v samém centru města, v bezprostřední blízkosti tramvajové zastávky Právnická fakulta a v pěším dosahu Staroměstského náměstí má prostor vynikající dopravní dostupnost i vysokou viditelnost. Pronájem je určen výhradně pro dlouhodobé využití (5 let), a to bez možnosti krátkodobého podnájmu či přenechání prostor třetím osobám. Zájemci mohou své nabídky podávat do 11. prosince 2025 výhradně prostřednictvím elektronického systému Tender arena. Město a TCP se distancuje od jakýchkoliv nabídek na osobní zprostředkování pronájmu.
autor: Tisková zpráva