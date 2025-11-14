Levice: Ostře odsuzujeme demolice v ostravské osadě Bedřiška

Strana Levice ostře odsuzuje demolice v ostravské osadě Bedřiška a žádá městský obvod Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky a město Ostrava, aby okamžitě zastavily likvidaci této skvěle fungující komunity a začaly seriózně jednat s obyvateli Bedřišky o její ochraně a rozvoji, včetně o návrhu rezidentů na vytvoření sociálního bytového družstva.
Důvod, proč se město tak vytrvale snaží tuto bývalou hornickou kolonii poválečných finských dvojdomků odstranit je patrně ten, že se nachází v lokalitě obklopené zelení, kde město vybuduje lesopark, a navíc v blízkosti hlavní silnice, tedy na místě pro developery velmi atraktivním. Podobné útoky developerského kapitálu, často s podporou samospráv a doprovázené různými triky a tlaky se dějí i v jiných městech, ovšem zde jde o snahu postupně vystěhovat celou komunitu.
Ke konci devadesátých let sem město začalo nastěhovat romské rodiny, možná v naději, že se domy brzy vybydlí. Po roce 2000 zde k problémům skutečně docházelo. V roce 2010 se ale rozhodli obyvatelé Bedřišky vzít osud osady do svých rukou a vybudovali komunitu Romů a neromů známou svými dobrými sousedskými vztahy a kulturními akcemi.
Domy, do kterých město nechtělo investovat, rezidenti pravidelně opravovali ze svého a občanské sdružení v čele s Evou Lehotskou bojovalo za přežití osady. Po příchodu nového primátora za ODS Jana Dohnala město i obvod ale začaly postupovat razantněji. V září skončily smlouvy obyvatelům sedmi domů, o nichž obvod tvrdí, že jsou neobyvatelné – přestože posudky, které má občanské sdružení Bedřiška přežije!!!, ukazují opak. Po získání demoličního výměru radnice pod vedení starosty za STAN Patrikem Hujdusem nyní začala neohlášeně domy bourat. Obyvatelé mají být brzy vykázání i z kulturního centra, které si sami v roce 2010 zrekonstruovali.
Demolice má pokračovat dnes od sedmi hodin ráno, mobilizuje se ovšem i podpora osady. Náš člen Ondřej Gejdoš včera na místě demolici dokumentoval a další náš člen Petr Rohel, který se Bedřiškou zabývá delší dobu, komentuje: „Před 15 lety to byla vyloučená oblast, poté se podařilo Evě Lehotské a dalším lidem vytvoření komunity, kriminalita tam přestala existovat, lidé si zajistili práci, dokázali platit nájem, vzniklo kulturní centrum, komunita má řadu nápadů, velmi si to tam zvelebili. Ale začal se proti tomu stavět obvod, namítal, že finské domky údajně nejsou v dobrém stavu, zřejmě chtěl vystavět úplně jiné bydlení – „luxusní“.“
„Ve spolupráci s různými aktivistickými kolektivy se snažíme proti vysídlování komunity a demolicím bojovat. Plánujeme na to téma publikovat a také podpořit protestní shromáždění v době konání zastupitelstva Mariánských hor - ti mají největší zodpovědnost. Před týdnem bylo v kulturním centru setkání s architekty, kteří situaci sledují a Bedřišku podporují. Setkali jsme se také s Budoucností, kde se domlouvala spolupráce na podpoře komunity v Bedřišce.“
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV