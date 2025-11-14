Senátor Smoljak: Na veřejnoprávní média útočí extrémisté, populisté, krajní pravice i levice

Jsme pod palbou.
Média veřejné služby na celém světě jsou dnes pod palbou ze všech stran. Útočí na ně extrémisté, populisté, krajní pravice i levice.
To vše v době, kdy se nejsledovanějšími médií se staly platformy vlastněné úzkou skupinou technoligarchů, kteří se netají touhou zbourat stávající svět.
Z druhé strany se na nás valí hybridní útoky ruských trolích farem, které se ze všeho nejvíc snaží rozmetat naši důvěru v naše vlády, systémy i instituce.
Česká televize, Český rozhlas i ČTK jsou v tomhle rozbouřeném moři zmítaném poryvy dezinformačních vln a hybridních útoků důležitou informační kotvou.
Snažit se je v tuhle chvíli potopit je stejně prozíravé jako si během přívalových dešťů vyhodit do povětří všechny přehrady.
I s tím absurdním vysvětlením, že jsme to přece slíbili svým voličům...
Díky všem, kdo jste se v Senátu zúčastnili debaty o smyslu existence médií veřejné služby. A že vás bylo opravdu požehnaně!
