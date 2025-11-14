Senátor Smoljak: Na veřejnoprávní média útočí extrémisté, populisté, krajní pravice i levice

16.11.2025 16:16 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k veřejnoprávním médiím.

Senátor Smoljak: Na veřejnoprávní média útočí extrémisté, populisté, krajní pravice i levice
Foto: Repro ČRo Plus - Youtube kanál
Popisek: David Smoljak

Jsme pod palbou.

Média veřejné služby na celém světě jsou dnes pod palbou ze všech stran. Útočí na ně extrémisté, populisté, krajní pravice i levice.

To vše v době, kdy se nejsledovanějšími médií se staly platformy vlastněné úzkou skupinou technoligarchů, kteří se netají touhou zbourat stávající svět.

Z druhé strany se na nás valí hybridní útoky ruských trolích farem, které se ze všeho nejvíc snaží rozmetat naši důvěru v naše vlády, systémy i instituce.

Česká televize, Český rozhlas i ČTK jsou v tomhle rozbouřeném moři zmítaném poryvy dezinformačních vln a hybridních útoků důležitou informační kotvou.

Snažit se je v tuhle chvíli potopit je stejně prozíravé jako si během přívalových dešťů vyhodit do povětří všechny přehrady.

I s tím absurdním vysvětlením, že jsme to přece slíbili svým voličům...

Díky všem, kdo jste se v Senátu zúčastnili debaty o smyslu existence médií veřejné služby. A že vás bylo opravdu požehnaně! 

David Smoljak

  STAN
  senátor
autor: PV

